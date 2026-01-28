精神科名醫李光輝病逝前官司纏身 生前涉誹謗、證交案不受理



精神科醫師李光輝於本月5日過世，享年62歲。因公司經營權爭議，與高等法院刑事庭前庭長王炳梁的姪子王伯綸爆發長期訴訟糾紛。過程中，李光輝多次質疑王炳梁運用其在司法界的人脈，介入並影響案件審理，並於三次開庭時，當庭指控王炳梁涉及被視為司法界醜聞的翁茂鍾案，王炳梁隨後提起告訴反擊。台北地方法院近日開庭時確認李光輝已經過世，依法裁定本案公訴不受理。

現年62歲的李光輝畢業於國防醫學院，並取得英國雪菲爾大學精神醫學博士學位，專長涵蓋失眠、憂鬱症、兒童與青少年心理治療，以及性侵、家暴與婚姻諮商等領域，過去常受邀登上電視節目，因而累積相當知名度。

廣告 廣告

李光輝曾創立光輝生命醫學公司並擔任董事長，然而2020年間，與接替其職務的詹姓女子爆發經營權糾紛。詹女之夫、同時也是製藥公司負責人的王伯綸亦因此捲入相關爭議，衍生出偽造文書等刑事訴訟。

李光輝主張自己不應遭到起訴，並對審理過程中法官異動感到不尋常，進而懷疑已退休並轉任律師的王炳梁，在幕後協助其姪子操控案件。2023年11月9日，李因涉偽造文書案件至高院出庭時，當庭指稱「王炳梁在翁茂鍾案中，作出判決導致銀行協理跳樓自殺，造成司法院二十多名法官提前退休，另有兩百名法官因未收受超過三件衣物的賄賂而繼續留任」。

李光輝並進一步表示，他個人深信王炳梁會運用仍在職法官的把柄，藉此操控與光輝生命醫學公司及其本人相關的各項司法程序，包括更換公訴檢察官與審理法官，相關情形已發生三次，認為自己遭遇「奇怪地被起訴」或浪費司法資源的狀況，均與王炳梁有關。

隔日（11月10日），李光輝因涉詐欺案件至桃園地方法院刑事庭出庭，再度公開指控詹女叔父王炳梁，稱其曾擔任桃園地方法院庭長，卻在事實矛盾的情況下仍遭檢察官起訴，並再次提及王炳梁涉入銀行協理跳樓事件，身為二審主審法官，與司法院體系內兩百多名法官仍有關聯。他並質疑法院人事異動時程，指出其他法院於10月才調整，他卻在8月即被更換法官。

2024年8月15日，李光輝因告發王伯綸涉嫌違反《營業祕密法》，前往智慧財產及商業法院出庭時，再度公開指稱「前法官王炳梁利用其掌握其他檢察官與法官把柄，讓自己的案件不起訴」。王炳梁隨後提告，李光輝亦坦承曾發表上述三次言論，因此遭檢方依三個誹謗罪嫌起訴，其中一次已判決須賠償王炳梁精神慰撫金新台幣15萬元。

不過，台北地院近日審理時確認，李光輝已於今年1月5日過世，依法裁定本案公訴不受理。另方面，李於2019年間曾對外宣稱為一名癌症患者提供NK免疫療法，實際卻僅注射生理食鹽水，患者病逝後案情曝光，李於去年底因詐欺取財罪遭判刑1年6月定讞，尚未入監即已身故。

此外，李光輝生前亦涉及不實增資光輝生命醫學公司、虛報營收，藉此「印股票換現金」，一審已依《證券交易法》等罪名合併判處10年徒刑，案件上訴二審由高院審理中，並於去年底裁定延長限制出境、出海8個月。該案同樣將因李光輝過世，依法裁定公訴不受理。（責任編輯：殷偵維）

更多上報報導

民眾黨新人事命令公布 柯文哲改任「國家治理學院院長」

游盈隆表態挺公投綁大選 直言不在籍投票「是場災難」

學霸搭計程車被丟包遭輾斃「改列重大刑案」 4大疑點一次看