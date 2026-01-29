精神科名醫李光輝過世！生前官司纏身 涉誣告獲不起訴

智慧生醫公司創辦人、光輝生命醫學公司負責人李光輝。（圖／翻攝自李光輝臉書）





智慧生醫公司創辦人、光輝生命醫學公司負責人李光輝控告他人竊盜，前台灣高等法院庭長、律師王炳梁的親戚則認為李光輝涉嫌誣告而提起告訴。檢方在案件偵查期間，發現李光輝已於今年1月5日過世，因此依法作成不起訴處分。

李光輝於112年與113年間，因與王炳梁之姪子王伯綸之間衍生多起訴訟，心生不滿，進而將矛頭指向曾任法官的王炳梁，分別在臺灣高等法院、桃園地方法院及智慧財產及商業法院的公開審理中，指稱王炳梁曾涉及案件導致他人自殺，並利用自身影響力操控檢察官與法官，干預案件審理。相關言論均被檢方認定為不實，足以損害他人名譽。

廣告 廣告

檢察官認為，李光輝多次在公開場合散布相同指控，犯意各別、行為互殊，涉犯刑法第310條第1項誹謗罪，因此依法提起公訴，並請求法院分論併罰。王炳梁亦就其中部分言論提起民事求償，法院先前已判決李光輝須賠償15萬元。

法院裁定

臺北地方法院審理時查明，李光輝已於115年1月5日死亡。法院指出，依刑事訴訟法規定，被告死亡者，法院應諭知不受理，且得不經言詞辯論，符合程序要件，因此直接作出不受理判決。

法院強調，本案並未進入實體審理階段，裁定結果僅屬程序終結，並非對指控內容作出有罪或無罪判斷。判決書亦載明，若告訴人或被害人不服，可依法請求檢察官提起上訴，相關期間將依檢察官收受判決正本之日計算。

更多東森新聞報導

山西女碩士失蹤13年遭「性侵產子」 孩子生父不起訴！

獨家／實況主抽百元紅包「包牌卻嘸大獎」 告詐欺不起訴

張文隨機攻擊釀4死12傷 檢偵結：因死亡、不起訴

