精神科名醫李光輝過世 被高院前庭長告誹謗案判決公訴不受理

記者楊佩琪／台北報導

精神科名醫李光輝因其光輝生命醫學公司發生經營權爭議，被依偽造文書等罪起訴。李光輝也與接任董事長職務的詹姓女子丈夫王伯綸有多起訴訟，2023年間，多次於桃園地方法院、高等法院指稱王伯綸的親戚，前高等法院庭長，後轉任律師的王炳梁在幕後替姪子操盤，還涉及翁茂鍾案，被王炳梁提告誹謗。不過因李光輝於5日過世，台北地方法院判決公訴不受理。

李光輝另涉不實增資、印股票換鈔票違法販售未上市公司股票案，一審被判刑10年，二審高等法院也將判決公訴不受理。此外，李光輝被控違法向癌症病患誆稱提供「NK免疫療法」，卻是施打生理食鹽水案，被判刑1年6月定讞，尚未入監便已過世。

李光輝因公司經營權爭議，與詹姓女子的丈夫王伯綸多有訴訟。2023年在高等法院出庭時，指控高院前庭長王炳梁在幕後替姪子王伯綸操盤訴訟。控訴王炳梁在處理翁茂鍾案時，判決銀行協理「讓他去跳樓自殺」，造成司法院20幾個法官提前退休，剩下的法官因把柄在王炳梁手上，因此懷疑自己的案子換公訴檢察官、換法官共3次，皆與王炳梁有關。

隔日，李光輝在桃園地方法院出庭時，又稱王炳梁擔任過桃院庭長，原告如此矛盾的事實，檢察官竟然會起訴，且直指王炳梁涉及翁茂鍾案銀行協理輕生一事，也是二審主法官，當初沒離開的法官們「希望在座所有人都跟王炳梁沒有關係」等語。

又在2024年8月間，到智慧財產及商業法院出庭時，指控王炳梁利用抓住其他檢察官、法官的把柄，將他對王伯綸提告的案件不起訴。種種指控，讓王炳梁對李光輝提告誹謗。

