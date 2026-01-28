精神科名醫李光輝1月死亡！ 多起誹謗案北院判不受理

台北市 / 綜合報導

精神科名醫李光輝，才因背信、詐欺取財等案遭判刑確定，去年12月還出面受訪捍衛自己的立場。雖然滿頭白髮但看起來相當有精神，沒想到時隔不到1個月，居然驚傳離世！而這死訊會曝光，就是因為高院前庭長、律師王炳梁以及他的姪子，跟李光輝有官司糾紛，北院審理期間，赫然發現李光輝在1月初死亡，因此判決本件公訴不受理，對此王炳梁也表示相當訝異。

醫師李光輝(2025.12.18)說：「我們不需要打食鹽水啊，我打食鹽水怎麼救人啊。」精神科名醫李光輝，一字一句捍衛自己立場，去年底才因詐欺取財，遭判刑確定，當時受訪精神看起來還不錯。

跨年時也傳祝賀簡訊，沒想到不到1個月竟傳出死訊，李光輝與前台灣高等法院庭長，律師王炳梁還有他的親戚，涉及多起訴訟，檢方依3個誹謗罪起訴李光輝，台北地院日前開庭，赫然發現李光輝在1月5日過世，依法判決誹謗案公訴不受理。

律師王炳梁說：「他怎麼過世，我不曉得，我也很訝異，我告的只有妨害名譽啊，我這個是今天早上8、9點上電腦查他的判決，今天怎麼有一個公訴不受理的判決，然後那個主文裡面寫說他1月5號過世嘛。」

李光輝過去爭議不斷，除了遭控誘騙罹癌友人進行恩慈療法，收高額費用卻只注射生理食鹽水，友人不到一個月因病離世，被依詐欺取財罪判1年半定讞。民眾VS.醫師李光輝(2017)說：「你說這是你的產品嗎，對我們是細胞儲存。」

除此之外，李光輝擔任光輝生命醫學公司董事長時，謊稱曾借給公司1100萬，要求會計從公帳匯給他600萬，遭依背信罪判刑1年8月確定。醫師李光輝(2025.12.18)說：「開玩笑，那我要到高院，高院前去抗議了。」李光輝曾是精神科名醫，沒想到涉及多件官司未結，甚至傳出過世消息，至於死因北院則表示不清楚。

