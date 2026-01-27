精神科病房美化 證實能加速患者康復

精神科病房常被認為必須是簡樸甚至限制性的空間，但來自環境心理學和文獻實證的最新研究，已經徹底顛覆了這一觀念；醫院的環境美化，尤其是導入自然與人性化設計，已被證實對精神病患的治療、康復與重返社會具有關鍵性的加速作用。

高雄市立凱旋醫院李幸蓉醫師表示，精神科病房最重視的是安全，研究發現，環境美化並非犧牲安全，而是透過設計來降低風險行為的發生率；過度明亮的燈光、尖銳的聲響或刺眼的色彩，容易引發病患的感官超載，導致情緒激動甚至暴力行為；透過採用自然光照明、柔和的中性色調和低噪音設計，可以有效緩衝這些刺激。凱旋醫院近三年在環境美化的設計及空中花園圖書館上的啟用為其一大突破，環境美化在精神科醫療中扮演了「非藥物介入」的重要角色，它代表著醫療理念從單純的治療疾病，轉向整體身心靈的照護。