精神科醫揭鄭捷相似處：「自戀式的復仇」，張文更可怕決斷

27歲張文19日在台北捷運北車、中山站隨機攻擊釀嚴重死傷，由於張文已經身亡，行兇動機成謎。精神科醫師沈政男今（22）天撰文【一個人對抗世界】，他在文中分析，張文跟鄭捷相似之處指出，挫折人人都有，問題就出在，有沒有造成「自戀式傷害」，也就是傷到自尊的最核心、最底層，好像被人踩在腳底下。這是什麼樣的屈辱？會激起什麼樣的怨恨與報復？此乃理解大規模隨機殺人的重要心理線索。

沈政男說，這次的台北隨機殺人事件，跟十一年前的鄭捷比較起來，他看到的是，不再只是對犯案者咒罵，而是有家屬想要知道犯案動機，甚至有鄰居覺得犯案者其實也很可憐。

另外一個不同點，十一年前不會有人把這樣的社會治安案件跟政治做牽扯，這次卻是發生了，還好狀況不嚴重，多數民眾並沒有被那樣凡事政治化的言論所影響。

沈政男提到，也看到有網紅還是在做肉搜，但大致上都能就事論事，沒有加油添醋。他目前能幫忙的，還是用心理學知識幫大家了解犯案經過。

為什麼犯案者名字是取兩個字？沈政男指出，很簡單，取名字寄托了家長對小孩子的重視與期待，而兩個字的名字比較稀少，就代表希望他成為一個獨特的人。取這樣名字的家庭，通常社經地位不會太低，爸媽的教育背景可能也不錯。

有沒有看到最近這一位犯案者跟鄭捷是類似的社經與家庭背景？然後在求學階段，是不是也是成績與行為表現不錯，沒有什麼異樣？兩人有沒有什麼前科紀錄？沒有。有沒有求學或工作方面的跌宕與挫折？還記得嗎，鄭捷轉了好幾個學校，而最近這位犯案者，當志願役時候看起來出了狀況。

沈政男提到，挫折人人都有，問題就出在，有沒有造成「自戀式傷害」，也就是傷到自尊的最核心、最底層，好像被人踩在腳底下。這是什麼樣的屈辱？會激起什麼樣的怨恨與報復？此乃理解大規模隨機殺人的重要心理線索。當初鄭捷的判決書裡就寫了「自戀式傷害」幾個字，但他想法官並不完全了解它的心理學意義，因為這是精神分析的詞彙。

沈政男進一步指出，在犯案前的一段時間，是不是跟家人還有親友逐漸疏離？因為這時候已經起了殺機，走進了自己的死胡同裡。什麼樣的死胡同？就是他先前講的：恨世與厭世。遭受「自戀式傷害」以後，如果怨恨與報復的力道強到自己都控制不住，必須做出難以承受後果的舉動，就會導向輕生這樣的出路。

沈政男提到，這兩天看了新聞報導與分析，還是有人沒有看出最近這位犯案者早有輕生的想法，「這樣一來，我想他們也沒辦法了解犯案動機」。

沈政男也說，最近這位犯案者，可怕的是，比鄭捷更決絕，他跟家人斷絕聯絡，也把自己的租屋處燒了，連筆電也燒了，其實就是「一個人對抗世界」的心態，而這樣的心態，在鄭捷的筆下，就宛如大開殺戒以後，孤身走向夕陽餘暉的俠客。

「我說鄭捷被烈士化了，意思就是那些模仿他的人，認為他做這樣的事情是一種為了自己的復仇而犧牲的舉動」。

犯下北捷殺人案的鄭捷。

他先四處縱火，確實是想要調離警方，至於施放煙霧彈，當然是想要製造混亂，方便行兇，但沈政男提出另外一個心理學意義：在煙霧裊裊當中，一方面催眠自己，另外一方面也讓他看不清受害者面貌，下手可以更加兇殘。

「這是一種自戀式的復仇，因為這樣的舉動造成的後果，沒辦法承受，自己也只能走上絕路。」這是從古到今都有的復仇歷程，只是在現代世界，因為社會疏離與科技傳播的影響，會讓一些原本容易受到「自戀式傷害」的人，更容易陷入了閉門造車的負面循環裡，無法自拔。

跟反社會的惡徒比較起來，有什麼不一樣？情仇財。沈政男表示，一般殺人，不外乎這些現實利害因素，但隨機殺人不是這樣，被殺的人都是素昧平生的陌生人。警方與專家，顯然不熟悉隨機殺人的犯罪心理，當然就會做出離譜的詮釋。

