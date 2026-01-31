精神醫師籲 見患者異常應鼓勵就醫

台中殺子的陳女林姓男友（左三）1月31日前往殯儀館悲痛認屍。（李京昇攝）

台中市西區發生患有憂鬱症的陳姓女子，涉嫌餵食兒子不明藥物，造成兩死憾事，精神科醫師呼籲，憂鬱症患者病識感較低，親友應鼓勵就醫。陳女狠心殺子也引發議論，相關小道消息不脛而走，台中市長盧秀燕1月31日受訪表示，在案件尚未釐清前，媒體跟民眾勿做任何預測，盼大家尊重及包容家屬心情。

台中昨日凌晨發生令人鼻酸的人倫悲劇，兩名無辜幼童活活被生母送上黃泉，盧秀燕表示，市府感到非常沉重與不捨，在第一時間，警消同仁獲報後趕到現場處理，並報請檢方啟動調查。她也指示社會局同仁介入，協助及慰問家屬，同時也進行案情釐清。

這起案件震驚社會引發議論，盧秀燕也以「媽媽市長」的心情呼籲，希望所有的媒體跟民眾，在案件還沒有釐清前，不要做任何的預測，能夠尊重及包容家屬的心情。

台中維新醫院院長許景琦則指出，他在臨床上遇過憂鬱症媽媽攜子輕生案例，可能是原生家庭比較痛苦，不想讓兒女像她一樣辛苦，才會有該行為，但兒女雖未成年，卻是獨立個體，攜子輕生是非常不尊重兒女的做法，「媽媽要多想一想」。

針對昨日發生的陳女殺子憾事，許景琦認為，這位媽媽之前應該要求助，求助有2種，一種是主動求助，就像自己診間病患一樣，另一種是社會安全網主動發現，但該媽媽可能在社會安全網之外，所以沒被接住。

許景琦提醒，這類民眾病識感相對較低，親友若發現異常，應積極鼓勵就醫，可透過藥物控制病情，避免發生憾事。他強調，民眾若有自傷或傷人之虞，就需要強制就醫，所以醫生的判斷顯得很重要。