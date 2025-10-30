精神醫斷言謝龍介2026選不贏台南市長 陳以信：謝謝肯定

陳以信爭取參選2026台南市長。翻攝陳以信臉書



國民黨立委謝龍介質詢錯把海委會主委管碧玲認成內政部長劉世芳，精神科醫師沈政男認為謝龍介選不贏2026台南市長，對此，謝龍介對手、國民黨前立委陳以信表示，謝謝沈政男肯定。

謝龍介昨在立院委員會質詢，頻提馬太鞍溪堰塞湖權責議題，管碧玲過程中數度皺眉，直到發現謝認錯人時，笑著回「我不是部長，我是主委」沈政男今（30日）表示，反覆看質詢影片，笑到不行，不免加深了這陣子以來的疑慮，「謝龍介贏得了二〇二六嗎？我直接說：目前為止，還是贏不了。」。

陳以信隨後在臉書發文，謝謝沈政男醫師肯定，因為沈說最佳人選是「謝龍介加陳以信除以二」。陳以信說，其實外界不用擔心，自己早說過他與謝龍介初選是君子之爭，選前不出惡言各自努力，選後團結一致合作打拚勝選，所以不是一加一除以二，而是一加一大於二。

陳以信說，現在已有更多台南市民關注國民黨，愈來愈多人關注他所提出的市政願景，這就是國民黨正把餅做大的過程，也才是明年國民黨最後真能勝選的關鍵。

