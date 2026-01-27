精緻不費力！UNIQLO : C用顏色重新定義日常穿搭…BABYMONSTER同款 UT開賣必搶

（圖／品牌提供）

從K-POP女團的舞台能量，到設計師視角下的日常配色，再到新春限定的開運色系，各品牌不約而同把「顏色」當成主角，亮一點、撞一點、玩一點，讓穿搭不只好看，還很有態度。

UNIQLO 推出 BABYMONSTERUT 系列

話題聲量最高的BABYMONSTER UT 系列，是UNIQLO首度與這組新世代K-POP 女子團體合作，靈感直接取自代表作〈BATTER UP〉，那種一上台就全場聚焦的爆發力，被完整轉譯到T恤設計裡。

（圖／品牌提供）





系列特別開發稍寬版型，加上帶點透膚感的布料，穿起來不會過於貼身，卻很有舞台感的空氣層次。圓領與V領的配置，讓同一件T恤可以在街頭、舞台感與日常休閒之間自由切換，隨便搭條牛仔褲就有時髦的既視感。整體視覺不追求過度複雜，而是用圖像與比例，去放大BABYMONSTER那股酷帥又不受限的氣場。

BABYMONSTER UT系列／490元（圖／品牌提供）





**全系列將於 2026 年 2 月 2 日 正式上市，凡單筆消費包含至少一件 BABYMONSTER UT 印花 T 恤系列商品，於消費當日即有機會獲得「UNIQLO UT BABYMONSTER 成員小卡一組」。

UNIQLO 推出質感滿分的UNIQLO : C 2026春夏系列

UNIQLO : C 2026 春夏系列是另一種色彩玩法。由英國知名時裝設計師Clare Waight Keller 操刀，這一季的關鍵字是「精緻但不費力」。色彩上以柔和彩度為基底，再加入亮色點綴，讓穿搭有層次卻不會太張揚。

（圖／品牌提供）





中性輪廓貫穿整個系列，輕薄機能外套、棉質寬版連帽外套非常適合早春到初夏的氣候轉換，疊穿起來乾淨俐落。針織系列更是細節控會多看兩眼的那種，從開襟拉鍊外套、針織 T、成套背心到針織裙，用材質與紋理堆疊出安靜但很有深度的穿搭表情。

（圖／品牌提供）





下身單品同樣不容忽視。男裝繭型褲用立體剪裁撐出線條感，女裝全新棉質寬褲則在份量與柔軟之間取得平衡，A字輪廓讓比例自然拉長，是那種穿一次就會默默常穿的實用型單品。

（圖／品牌提供）





配件部分，抽繩肩背包、拼接休閒鞋到首次推出的設計款太陽眼鏡，功能與造型並行，幫整體穿搭完成最後一塊拼圖。

（圖／品牌提供）





Gap馬年系列：美式復古碰撞東方年味

色彩焦點交給節慶氛圍滿滿的 Gap 馬年系列。這一系列最聰明的地方，在於把「年味」處理得很輕快。開運紅搭配經典藍色，既有新春祝福，也保留美式休閒的隨性。Logo 連帽上衣以 QR 碼諧音玩出像素迷宮，把金元寶巧妙藏進圖案裡，低調又有梗；女裝針織上衣上那隻揹著錢袋的馬，直接把「馬上發財」穿上身，幽默又討喜。

（圖／品牌提供）





