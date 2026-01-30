精緻女孩的細節保養儀式！從指緣、雙唇到雙手…全身每一寸都要被好好對待

（圖／品牌提供、翻攝自小紅書）

真正讓人覺得「這個女生很乾淨、很有質感」的關鍵，從來不只在妝容或穿搭，而是那些容易被忽略的小地方！指緣是否乾裂、雙唇會不會起皮、雙手摸起來細不細緻，這些細節才是精緻感真正被看見的地方。

ADDlCTION在2026春季帶來的植淬森活指緣油，就是專門為指緣這種高使用率部位設計！配方結合橄欖果油、荷荷巴籽油、紅花籽油等多重植物油，搭配維他命E與薑根莖萃取，將重點放在改善乾燥、維持指緣柔軟度，而不是只追求瞬間油亮；刷頭能精準帶到甲邊與死角，質地輕盈好吸收，不會留下油膜感，很適合在打字、滑手機的空檔補擦，當作日常「讓雙手回到穩定狀態」的小儀式。

廣告 廣告

ADDICTION植淬森活指緣油7.5ml／785元（圖／品牌提供）

另外常常被大家忘記的一個地方就是足跟！而OPI推出的植萃全效專業手足保養系列，就是專門為「腳一乾就破功」這件事而存在！系列中的「植萃全效手足修護霜」，主打一瓶手腳兩用，加入乳木果油、甜杏仁油、酪梨油與摩洛哥堅果油等高滋養植萃，能針對足跟乾裂、粗糙硬皮進行長效修護，質地卻不會厚重黏腳，洗完澡後按摩吸收，隔天踩地的觸感就很有差；若是已經出現老廢角質堆積，則可搭配「植萃全效足部修護淨露」，以溫和植萃配方軟化角質、提升後續保養吸收度，再使用「植萃全效專業足部搓棒」加強足跟與腳掌受力處，實體磨砂設計能精準帶走粗糙角質，比徒手更有效率。從軟化、代謝到滋養一次完成，讓足部狀態回到細緻穩定，也讓精緻感真正延伸到全身。

OPI植萃全效手足修護霜250ml／1,800元、植萃全效足部修護淨露250ml／2,000元、植萃全效專業足部搓棒／1,380元（圖／品牌提供）

雙唇保養則可交給m̄enom̄eno全新推出的Lb橙花經典護唇膏，它以植物性類羊毛脂取代傳統動物來源成分，搭配乳木果油與維他命E，能修護乾裂、加強鎖水，同時維持清爽不厚重的觸感。質地遇到唇溫會自然化開，白天薄擦能修飾唇紋、作為唇彩前的打底，夜晚厚敷則能加強修護；還有淡淡的天然橙花精油香氣不搶戲，卻很耐聞，讓護唇這件小事變成真正放鬆的時刻。

m̄enom̄eno Lb橙花經典護唇膏3g／680元（圖／品牌提供）

身體保養部分，m̄enom̄eno的Bm無畏潤膚乳液主打「修護肌膚屏障」，配方加入神經醯胺NP、NG，搭配菸鹼醯胺(維他命B3)與泛醇(維他命B5)，幫助減少水分流失、改善乾癢與粗糙問題；加上質地清爽、不依賴矽靈製造假滑感，推開後能快速吸收，特別適合不喜歡黏膩、但又真的需要滋潤的人，換季使用也很有感。

m̄enom̄eno Bm無畏潤膚乳液300g／780元（圖／品牌提供）

而在「雙手保養」這一塊，除了功能性，更不能忽略香氣帶來的幸福感！法國香氛品牌Senteuret Beauté聖朵波緹推出的「手護好心情組」，一次收進三款不同香調的護手霜：「乳木果油杏仁」帶來溫潤包覆感，適合乾燥時加強修護；「暖甜薰衣草蜂蜜」結合薰衣草的放鬆氣息與蜂蜜甜感，是偏療癒系的安心香；「清甜橙花」則以明亮花香為雙手帶來清新感，很適合白天或外出補擦。不同香氣能依心情或情境切換，讓護手不只是保養，而是替日常情緒加溫。

聖朵波緹手護好心情組／幸福價1,450元 幸福再加碼~即日起至3/1，凡於蒔年一晌官網購買聖朵波緹商品，結帳輸入優惠碼HAPPINESS99，即可享9折優惠。（圖／品牌提供）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

周渝民老婆喻虹淵原來這麼可愛！IG快問快答從夫妻相處聊到育兒日常，真實個性超圈粉！

「永遠的小倩」王祖賢58歲了還是好美！自拍影片罕見全臉入鏡 素顏氣質依舊在線！

睡不好、皮膚又鬧脾氣？小心那些看似還好卻默默消耗妳能量的「日常煩惱」！