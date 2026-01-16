精緻女要結婚才說沒存款 他嘆「要求存錢很過分」? 網戰翻





兩性交往的財務分配，常是熱議話題。有男網友表示，一提到「希望女生存錢」，往往被眾人批評「管太多」，但他不解既然雙方要共同生活，不就該一起努力嗎？引發眾人討論。

該名網友在論壇Dcard以「要女生存錢真的很過分嗎？」為題發文，表示自己觀察到，在不同網路論壇上若提到關於「希望女生好好存錢」的話題，留言區幾乎都是一面倒的撻伐聲浪，批評理由不外乎是「女生賺的錢自己決定怎麼花」、「男友不是爸爸，沒資格管」等。

廣告 廣告

▼原PO表示，只要在網路上提到「希望女生存錢」，往往就會招來一片罵聲，不解「要女生存錢真的很過分嗎？」（示意圖／取自Pexels）





但對此現象感到不以為然，他認為兩性交往本來就像是「組隊合作」的概念，應該一起努力往更好的生活前進。他也舉例說明，表示若情侶雙方同樣工作六、七年，男方平時生活節省，即使出國旅遊也選擇日韓等鄰近國家，一支中階手機可以一用六年，還會為了省餐費吃完公司的員工餐再回家，除了已經買房之外，還有一筆存款。

反觀女方，每個月要固定花錢做指甲、做臉、按摩，每年還會和閨蜜出國好幾趟，工作多年來薪資沒什麼成長，也沒有考慮轉職或設法提升收入。年過30準備結婚了，才兩手一攤說自己沒什麼存款，連100萬元都拿不出來。這讓他感到不滿，難道「自己賺的錢自己花 反正沒錢了改花男生的就好是嗎？」，也再次質疑，難道要女生存錢，真的算是過分的要求嗎？

▼原PO抱怨，女生每個月固定要花錢做指甲、做臉、按摩，還常出國旅遊，即使工作了六、七年，也沒存到什麼錢。（示意圖／取自Pexels）

此話題吸引許多網友留言討論，有網友認為找交往對象時，本來就應該選擇和自己價值觀與金錢觀相近的，若想找精緻美女卻又希望對方節省不花錢，無異於緣木求魚：「請找會存錢的女生交往」、要女友正，又有女友會賺錢會存錢，但這樣的女孩子不會選你啊！普通會存錢的你又不要，真難搞」、「月光正妹VS會存錢的普女90%男生會選前者，再靠北為什麼不存錢」、「但如果你喜歡的是很會打扮、出門妝髮精緻、皮膚維持的很好的女生，然後又要很會存錢的話，那還是免了。平日護髮、定期整理頭髮、保養、化妝、衣服⋯等等，這些都要花錢」、「一開始沒有了解對方，你交往幹嘛」、「成年人只篩選不教育，你是男友不是她爸，觀念不合及早分手」。

不過，也有另一派網友表示理解原PO感受：「簡單來說擁有一台ATM幹嘛存錢呢？ 大概是這樣的心態，非常不可取」、「我只能奉勸有錢兄弟，也不要找這種低收入精緻女，絕對會被拖累」、「因為女人最後都會找能支持她經濟能力的男人90%都這樣」、「在她們眼裡自己賺的錢是零用錢和退休金，而男人賺的錢是生活費和旅費」、「不要跟這種女生結婚，換一個就好了」。

（封面示意圖／取自Pexels）

更多東森財經新聞報導



月薪3萬活得像年薪百萬！ 他揭年輕人「精緻窮」原因 網戰翻

Z世代花錢不手軟「iPhone年年換又開豪車」？ 他嘆：年薪百萬都不敢這樣燒

竹科男「精緻窮」工作4年存款不到10萬 網酸爆：不夠精緻不夠窮