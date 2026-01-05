精緻學院風演繹節慶氣息！TOMMY攜手JISOO推農曆新年限定系列
記者李鴻典／台北報導
隸屬於PVH集團 [NYSE: PVH] 的TOMMY HILFIGER攜手歌手、演員暨文化指標JISOO，共同歡慶 2026 農曆馬年，並推出涵蓋男女裝的2026農曆新年限定系列。延續節慶中重視團聚與共享的核心精神，JISOO再度加入 Tommy 大家庭，詮釋連結與慶祝的價值，並以優雅而洗鍊的方式展現歷久彌新的經典風格。
全新農曆新年限定系列汲取馬年象徵的能量、自由、力量與成功作為靈感。亮點單品包含全新演繹的Polo衫、輕鬆百搭的圓領上衣與俐落剪裁的斜紋長褲，為節慶期間的各種場合提供多元層次穿搭選擇。系列以鮮明紅色與大膽藍色為主軸，呼應節慶樂觀氛圍，將經典風格注入現代感詮釋。
JISOO以兼具俏皮精神與標誌性優雅的姿態，為系列注入生命力。她身穿黑色皮革外套，搭配斜紋迷你襯衫洋裝與及膝長靴，展現自信風采；同時亦演繹更為精緻的新年造型，包括象牙白絎縫外套搭配金色鈕扣，內搭紅白條紋針織Polo衫，下身為黑色百褶迷你裙並搭配經典樂福鞋，呈現她對現代學院風格的自信詮釋。
除全球推出的馬年系列外，品牌也特別為亞太地區打造專屬的2026農曆新年限定系列。該系列靈感來自TOMMY HILFIGER品牌與航海傳統，以繩索造型Logo貫穿設計，巧妙環繞馬蹄鐵圖騰，融合東西方文化意象。男女裝系列主打單品包含俐落T恤、柔軟針織衫與舒適開襟衫，可正式亦可休閒，展現高度穿搭彈性。
擅於以中性語彙重組日常風格的設計品牌MELSIGN首度攜手演藝圈新生代全創作男團U:NUS團員蔡承祐，推出全新聯名膠囊系列 《Can Youth》。以拆解與淬鍊個人精神為核心命題，從青春、自我與創作的內在張力出發，勾勒蔡承祐最純粹、最狂放的精神輪廓。全系列1月8日正式發售。
全系列以拼貼語法與鮮明塗鴉符號形塑視覺重點，並延續MELSIGN一貫的Unisex輪廓：乾淨、俐落、易於疊穿。六項單品：Tee、Hoodie、Jeans、MA-1 外套，以及項鍊與吊飾，皆能自由混搭，展現帶有爆發力的個人風格態度！本次亦推出聯名限定官網滿額贈，特別準備兩款未公開的 Can You Keep Me 小卡作為收藏回饋，為粉絲帶來專屬且具儀式感的驚喜體驗。（MELSIGN 官網獨家販售、GOOPiMADE A9 testing store；MELSIGN 官網限定活動：單筆滿 NT$2,000 即贈 Can You Keep Me 未公開照片小卡 乙張（共兩款將隨機出貨，數量有限送完為止）
新年將至，CONVERSE以「飛馬」意象為靈感推出馬上「起飛」系列鞋款與服飾。將速度感、自由意志與無邊際的想像力注入冬日穿搭造型，一同踏出輕盈靈動的新春步伐。
全新系列以金蹄閃耀、流蘇擺動的生動語彙譜寫新年序曲，藉由充滿生命力的設計。馬上「起飛」系列巧妙融合飛馬紋章、馬蹄鐵符號與象徵好運的金線元素，並以洋溢喜慶的「新年紅」強化節日氛圍；流蘇隨步輕舞，成為系列中極具辨識度的靈動印記；馬蹄鐵造型則巧妙隱現於鞋跟與金屬扣件細節，默默傳遞新年祝願；透過多層次織紋與柔和色調的交織，為冬日穿搭增添一份溫暖與想像。
CONVERSE馬上「起飛」系列服鞋將對新年的憧憬注入每一次邁步；建議零售價為新台幣NT$2,290 - NT$4,590元。1月6日起將陸續於全台指定店鋪發售。
運動跑鞋品牌New Balance攜手實力女星温貞菱穿上全新升級 1080v15推出運動形象特輯「天生舒適，不必逞強」，以跑步時自身感受為核心出發點，回到身體本身的節奏，讓跑步不再是必須用力證明的過程，而是一種能被長時間信任、反覆依賴的日常狀態。温貞菱一向給人安靜卻堅定的印象，不刻意張揚、也不追求過度表現，這樣的氣質，正好呼應 1080v15 所想傳遞的精神—跑步不需要逞強，當舒適成為基礎，自然就能安心前進，用自己的方式持續前進#RunYourWay。
加拿大專業運動服飾品牌lululemon為迎接充滿無限可能性的新年，邀人們擁抱「Yet」精神—鼓勵人們將「尚未達成」的目標轉化為持續前進的動力，正視過程中的挑戰，並相信目標終將實現。’’The best is yet 迎接更好的自己’’ lululemon 希望透過 Train 系列陪伴每位運動者，不斷突破自我、迎向更好的自己。
全新形象廣告由品牌大使—奪得七屆 Formula 1™ 世界冠軍的Lewis Hamilton、 Netflix節目《體能之巔：亞洲大挑戰》（Physical: Asia）奪得冠軍的Amotti，以及創立 ”100 Miles of Summer” 挑戰的Kayla Jeter共同演繹，旨在激勵人們將阻礙轉化為突破，釋放無限潛能。
2026年農曆新年之際，Levi’s®汲取生肖馬的自由進取精神，推出Levi’s®馬年限定系列，以雙馬皮標為靈感，重塑經典意象，呈獻「好事成雙」的專屬新年祝福。馬象徵著蓬勃生機與堅韌意志，而這一意象也深深鐫刻在Levi’s®品牌基因之中。溯源Levi’s®雙馬皮標，不僅是品牌源於1886年的標誌性特徵，更承載著一段生動故事—以反方向的兩匹駿馬奮力奔跑拉扯都無法損壞Levi's®丹寧褲，來象徵品牌產品的堅韌耐用。這一「雙馬」形象，也寓意「好事成雙」，構成 Levi’s®獨特的馬年吉祥符號。
為慶賀象徵自由奔馳與勇往直前的馬年，LUSH推出歷來最豐富的農曆新年限定系列（共有 6 款產品，其中 5 款為全新產品）。這系列以駿馬奔騰之精神為靈感，融匯燦爛活力色彩與馥郁香氣，為你點燃嶄新一年的熱情與期盼。LUSH 2026馬年限定系列已於全台門巿、LUSH App及官網正式販售。
迎接新年，就是要換新髮色！曼都髮型把年度流行色變成三款潮流必備髮色：「白金冷霧棕」輕盈仙氣、修飾黃皮；「霧深灰挑染變革藍綠」低調卻有層次感，安撫心情；「暖心粉」溫柔透亮，為肌膚增添紅潤氣色。每款色彩都兼具實搭性與時尚感，讓你的造型從日常到派對都吸睛滿分。
Esther Bunny艾絲樂小兔與「眼鏡市場」夢幻聯動，躍上鏡框在鏡腳處裝飾精緻蝴蝶結造型，並 在尾端加入小兔插圖等，透過細節設計展現不同角色的個性、色系及代表元素。經典的Ribbon Bunny濃縮粉紅少女心於一身，側邊的金屬蝴蝶結和鏡腳末端的艾絲樂小兔及櫻桃圖示，在耳後隱約地透露可愛氛圍。
自信又時尚的Lavender Bunny，用糖果般的夢幻色系搭配上微貓眼弧度，展現令人印象深刻的獨特個性；心思細膩的Cream Bunny則是選用輕柔的療癒系配色呈現；也推出掛片太陽眼鏡框，兼具造型與實用，在時尚之餘更添功能性。Esther Bunny艾絲樂小兔系列鏡片鏡框配到好2,990元起、掛片太陽眼鏡3,490元起，購買即贈限量聯名周邊Esther Bunny造型絨毛眼鏡包以及聯名眼鏡布。
眼鏡品牌JINS迎來在台十周年，秉持著給人們更好的視野，持續讓優良的日式服務遍地開花。去(2025)年壓軸登場的CITYLINK三重店和青埔大全聯店，雙雙選點在交通便捷、移入人口逐年漸增的新興商圈，提供家庭客群、上班族更便利的配鏡服務。
因應男女臉型與頭型差異，2026潮流百搭厚邊框鈦輕盈系列從超人氣Hood Matel 2.0再升級，推出厚5mm的框形，更能貼合亞洲男性頭型，以及原有的3.5mm框形，能柔化輪廓讓女性臉型更精緻，鏡框部分也全面升級為鈦合金前框 × β鈦鏡腳，提升整體舒適度與配戴度，不論是職場上班族或日常休閒，搭配休閒背心或襯衫，厚邊框眼鏡能作為視覺平衡的配件，營造屬於自己的高智感。
醫美保養品牌DR.WU首度攜手加州風味餐飲品牌LillA，以品牌代言人朴信惠的生活哲學—「美味的食物零卡路里」為靈感，將美容保健融入日常飲食之中，打破保健食品既定的服用框架，讓「變美」成為一件輕鬆、愉悅且充滿儀式感的日常享受。本次 DR.WU X LillA 以朴信惠的「多巴胺保養法」為出發點，由LillA主廚特調，聯名推出限定「水光雙膠原莓果飲」，共兩款風味選擇：雙膠原莓果熱紅酒、雙膠原莓果氣泡茶，讓「越喝越美麗」成為生活的一部分。
三立新聞網提醒您：
喝酒不開車、開車不喝酒！
未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！
