精緻教育再進階 公立國小每班學生數調降為28人

基隆市公立國民小學自115學年度起，每班學生人數將由現行的29人調降至28人。該項政策不僅積極回應中央教育部「國民小學及國民中學班級編制及教職員額編制標準」的精緻教育精神，更是基隆市政府在落實教育優化上的具體行動，展現市府對教育環境品質的高度重視。

近年來，市政府針對各級學校的班級規模進行研議與調整，目前國中班級學生人數28人、高中班級學生人數30人的標準，皆已進入穩定運作階段，教學成效獲得親師生正面好評。這次將國小班級學生人數下修至28人，核心目標在於縮小各教育階段間的班額落差，讓孩子在進入學齡初期的關鍵成長階段，就能享有更具韌性的學習與探索空間。

市府表示，儘管國小28人在全國相關指標中並非最為突出的數字，但這是基隆考量在地人口變動趨勢與校舍資源配置現況後，邁向教育全面精緻化過程中，最為務實且紮實的一步。

班級學生人數調降後的正面效益，將體現在教學現場的各個面向。教育處說明，隨著每班人數下修，教師在課堂上，能更掌握每位學生的學習狀況，進而落實「差異化教學」的核心理念。此外，教室內實體空間的增加，亦提供了更靈活、多樣化的配置可能性，能讓學生在更寬敞的環境中學習。

市長謝國樑強調，教育是城市進步的根本動力，市府團隊在資源盤點後，優先執行調降國小班級人數，就是希望讓家長感受到實質的教育品質提升，未來，市府將保持彈性，因應人口趨勢與社會需求，持續滾動優化教育環境，讓基隆成為家長最安心的選擇。

教育處處長徐嬿立從教育執行面說明指出，目前，基隆國中班級學生人數28人、高中30人，加上這次國小的跟進，可以成功讓全市各級教育階段的資源配置達成和諧銜接。

徐嬿立表示，減少班級人數能降低教師的教學負荷，進而提升對個別學生的觀察與輔導深度；教育處未來將持續深入校園實地了解執行狀況，滾動式盤點各校的空間容納度與師資配比，以精進基隆的教學資源及環境。