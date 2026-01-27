「精緻日式桌席」匠心呈獻旬味和食饗宴 竹科五星酒店搶攻高端日料市場

《圖說》竹科老饕最愛的新竹老爺酒店即起推出「精緻日式桌菜」，搶攻高端宴客及中小型宴會市場。（圖／新竹老爺酒店提供）

【民眾新聞網方健龍新竹報導】看準高端宴客及中小型宴會市場需求，竹科老饕最愛的新竹老爺酒店中山日本料理廳即日起推出「精緻日式桌菜」，以正統日式料理技法結合嚴選旬味食材，精心規劃從前菜、主菜至甜點的完整宴席菜單，為商務宴請、重要慶祝場合及小型婚宴，打造兼具質感與儀式感的尊榮和食饗宴。

新竹老爺酒店表示，本次精緻日式桌席由擁有逾20年料理資歷的中山廳料理長戴志勻領軍規劃。戴志勻曾赴日本福岡修業，憑藉對料理的熱忱與強烈的學習企圖心，成功獲得日本餐廳重用，歷經嚴謹且高標準的專業訓練，於修業第5年即晉升料理長，成為深受日本人肯定的外籍料理人。返台後，他將日本修業8年的職人精神完整帶回台灣，秉持日本料理「不時不食」的飲食哲學，透過依循時序的季節料理，呈現道地且細膩的日式風味。

飯店業者指出，本季日式桌席以「日式珍味」揭開序幕，展現職人對風味與季節的講究；隨後獻上綜合生魚片，嚴選新鮮漁獲，保留食材最純粹的鮮甜。鮮蝦天婦羅外酥內嫩、口感清爽；熱菜則包含蘭花蚌燴時蔬，以細火慢燴襯托海味層次，及南非鮑魚玉子蒸，展現日式蒸物的細緻工法。

主菜陣容同樣精彩，包含以蒸煮手法呈現的古法季節鮮魚，完整保留魚肉細嫩原味；秘製香烤豬肋排香氣四溢、層次豐富；及牛肉諸味燒，佐以日式味噌醬汁提味，肉質鮮嫩、風味濃郁，滿足宴席賓客對主菜的期待。

食事選用櫻花蝦松露御飯，巧妙融合海味與松露香氣，為整體菜單畫龍點睛；湯品則為海鮮味噌鍋，溫潤暖胃、回甘順口。最後以當季水果與日式甜點作為完美收尾，為整場宴席留下清爽而優雅的餘韻。

新竹老爺酒店行政主廚周建中表示，近年竹科廠商於商務宴請與重要慶祝場合，對精緻日式料理的需求明顯提升，甚至小型婚宴市場亦逐漸青睞日式宴席形式。此次透過戴志勻料理長深厚的日料功力，結合飯店細膩貼心的服務，期望為賓客打造兼具質感與儀式感的尊榮用餐體驗，搶攻中小型宴會市場。

《圖說》新竹老爺主廚嚴選新鮮漁獲保留生魚片最純粹的鮮甜。（圖／新竹老爺酒店提供）

《圖說》牛肉諸味燒佐以日式味噌醬汁提味，肉質鮮嫩風味濃郁。（圖／新竹老爺酒店提供）