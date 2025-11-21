精緻澱粉為何越吃越傷身？醫師用「不沾鍋」比喻簡單易懂…教你正確食用時機
不少民眾都注重飲食健康，尤其認為「吃油會讓血管堵塞」，因此也追求少油飲食。不過，減重醫師蕭捷健對此直言：「各位，我們都被騙了」，因為堵塞血管的兇手並非油：「油只是個替死鬼，是在犯罪現場被抓住，但其實只是剛好路過的路人甲，真正的兇手，是那個穿著『低脂、健康』外衣，每天在你家餐桌上對你微笑的精緻澱粉！」
油是害血管阻塞的兇手？
減重醫師蕭捷健昨（20）日在粉專上PO文將血管內壁比喻為「不沾鍋塗層」，可以讓血液可以在血管內絲滑、柔順流經，而白麵包、珍珠奶茶、饅頭等的精緻澱粉吃下肚時，就會化身為「菜瓜布」：「它們開始刮傷你的不沾鍋，你的血管內皮瞬間發炎、變得粗糙，現在你的血管變成用菜瓜布刷過10年的不沾鍋，到處都是刮痕！」
蕭捷健醫師接著再將壞膽固醇 (Low-density lipoprotein，LDL) 比喻為「車子」，這輛車子原本只是想在路上找個停車位，結果看到滿是刮痕的血管後，成功卡進「停車位」裡。對此，蕭捷健醫師也直言，其實膽固醇並非罪魁禍首，血管內皮受損才是真正的「起火點」。
蕭捷健醫師引述統合分析研究指出，在飲食中以精製澱粉和糖來替代飽和脂肪，並不會降低心臟病發作的風險，而且精製澱粉還會讓人體產生胰島素阻抗，進一步提高三酸甘油酯，結果讓血管發炎更嚴重、內皮更脆弱。相較於適量食用的天然飽和脂肪如豬油、奶油，蕭捷健醫師強調，精製澱粉和糖更像是穿著低脂的無害外衣，在體內偷偷搞破壞的墮落天使。
如何防止血管堵塞？
特級初榨橄欖油、酪梨油：強力助於抗發炎，使用橄欖油下廚，就像在替血管內壁刷上保護漆。
深海魚油 (Omega-3)：可謂「最強的消防隊」，適量補充有助於鎮靜、減少血管發炎。
澱粉完全不能吃嗎？
蕭捷健醫師指出，澱粉並非不能吃，而是要吃對時機，若休息時還狂吃精製澱粉，就像週末把汽油倒在客廳裡，當然會造成髒亂甚至引起火災；但若在運動前後吃精製澱粉，就像把汽油精準地注入跑車的油箱裡，因精緻澱粉有助於肌肉修復、成長，也讓血糖相對穩定。
