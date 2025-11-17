精緻細節搭佐完美機能！優雅大器的新古典宅，展現時尚黑白大勢！

編輯 黃紹婷｜圖片提供 廣延空間設計

彷彿走進香奈兒的時尚世界，在這個 45 坪的新古典住宅中，設計師不僅加入了優雅細緻的古典線條與比例美感，更以經典黑白為主軸，形塑出俐落而雋永的時尚氣場，展現屋主對生活品味的獨到詮釋。



由廣延設計陳偉立總監設計操刀，延續品牌一貫的「真誠溝通、量身訂製」理念，從屋主的生活習慣出發，讓空間不只是一場風格演繹，而是結合藝術與日常的生活提案。設計團隊在美學與機能之間取得完美平衡，讓新古典的優雅底蘊，能自然融入現代人的生活節奏之中。



採開放式設計的公共空間，串聯客廳與餐廚機能，牽繫家人間的互動與情感流動，也讓視野與光線自由穿梭。天花板與櫃體融入細緻線板，細節處處展現工藝之美；電視牆則以大理石與鏡面材質交織，挹注現代時尚的大器氛圍，成就優雅又具個性的居家風景。



廚房與餐廳以半身高吧檯界定領域，既保留開放感，也維持適度隱私。設計師以 L 型廚具搭配中島吧檯，兼顧美觀與機能，豐富了日常收納與烹飪動線，展現廣延設計對細節的嚴謹態度與生活面的貼心思考。



臥室區延續新古典的精緻語彙，透過對稱線板、雕花圖騰與柔和色調，營造典雅舒適的休憩氛圍。每個空間皆依居住者需求量身規劃——無論是更衣間、衣櫃或閱讀區，都展現設計回歸生活本質的精神，讓美感與實用並存於日常之中。

從玄關開始，俐落黑白的對比氣勢立刻奪目。設計師不僅在空間中規劃完整收納，更巧妙結合穿鞋椅與隱藏式格子拉門，將樓梯與通道融入櫃體之中，創造出層次分明又優雅的生活畫面。這份對細節的堅持，正是廣延設計讓設計融於生活、以生活成就設計的最佳詮釋。

