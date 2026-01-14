精舍命案中醫師證稱：急救嘶吼快叫救護車，在場信眾竟冷眼無人理

社會中心／台北報導

針對「精舍命案」，王薀否認犯罪。（圖／翻攝畫面）

台北地院昨（14）日審理「精舍命案」，傳喚在場何姓女中醫師作證時，證稱案發當日凌晨獲報到場急救，見蔡女已無呼吸心跳，她雖連忙對蔡女進行CPR並急喊「快叫救護車」，但在場信眾卻無動於衷，最終蔡女不治。

根據檢方調查，號稱「藏傳佛教仁波切」的佛教暢銷書作家王薀（本名王江鎮），以導師身分領導地下宗教團體。王男因不滿信眾蔡女在處理其離婚財產分配時計算錯誤，導致其損失數百萬元，加上懷疑蔡女將新冠肺炎傳染給其貼身護法幹姓女子，於是指示蔡女剃光頭髮出家。蔡女被迫每日進行「大禮拜」跪地磕頭數百次，並多次遭受團體內部的「研討」批鬥，長期遭到凌虐。

檢方掌握，2024年7月24日凌晨，蔡女因不堪凌虐陷入昏迷。同為信眾的何姓女中醫師在庭上證稱，當日凌晨3時許接到游姓師姐電話，請她攜帶針灸用具前往。何女原以為是單純身體不適，豈料4時許抵達現場時，驚見蔡女臉色慘白、嘴巴微張且無呼吸心跳。她隨即實施體外心臟按摩，發現僅在按壓時有微弱脈搏，一鬆手便停止，且蔡女肢體已呈僵硬冰冷狀態。

同為信眾的何姓中醫師證稱，當時自己急吼叫救護車，但其他人都不理會。（圖／資料照）

何女回憶，急救期間她焦急的對身旁的師傅吳慧珠、信眾姜芃妤大喊「快叫救護車」，但2人卻毫無反應，也未撥打電話。何女持續急救近一小時，最終於清晨5時許判定蔡女死亡。面對檢察官質疑為何當下不親自報案？何女辯稱當時以為其他人會負責通報，且因突然被叫去急救，不清楚前因後果，才會信任在場師兄姐。至於是否因王男下令不准叫救護車，何女則表示不知情。

法官在庭訊中指出，何女在偵查期間曾承認做偽證。針對蔡女傷勢，何女堅稱急救時見蔡女「四肢都很乾淨」，並引述姜芃妤說法稱死者常跌倒；然而法官出示法醫相驗報告，顯示蔡女四肢有大面積瘀青，當場打臉何女「沒看到」的說法。

此外，何女試圖將死因歸咎於蔡女個人體質虛弱、容易中暑或新冠後遺症，法官對此推測邏輯提出強烈質疑，認為何女在死者已無生命徵象下根本無法判斷是否中暑，全案仍有諸多疑點待釐清。

