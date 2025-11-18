精舍命案死者遭虐後被拖路邊「躺地淋雨9分鐘無人管」家屬哭：好像剴剴

社會中心／台北報導

台北地方法院昨審理北市四維路「水月草堂」精舍虐死蔡姓女信徒命案。（圖／資料照）

台北地方法院審理北市四維路「水月草堂」精舍虐死蔡姓女信徒命案，昨（18）日開庭提訊在押的作家王薀（本名：王江鎮）、傳喚藝人李威夫妻等13名被告出庭。於庭上勘驗蔡姓女信徒生前的最後畫面顯示，已遭凌虐蔡女被信眾拖出來放在路邊，且當時正下著大雨，但其他人卻無動於衷，任由蔡女躺在地上淋雨約9分鐘，甚至有信眾用腳、雨傘踢戳蔡女。蔡女家屬見狀不禁崩潰哭喊，「好像看到剴剴一樣」。

法院昨天勘驗蔡女遭虐死前後的畫面，第一段影片時是2024年7月23日晚間10時47分，位於北市復興南路二段巷內的監視器畫面。畫面顯示，精舍女信徒姜芃妤走在前方十餘公尺，被指示將身穿淺色居士服、頭髮遭剃光的蔡女帶到水月草堂，當時蔡女身後還緊跟一名高壯男子，而蔡女疑似是被強押著前行。

有律師指出，畫面中，蔡女行走緩慢、腳步不穩，額頭、眼眶還疑有瘀青，可能在進入水月草堂前，身體就已有狀況；對此，公訴檢察官認為，那應該是折疊式墨鏡所造成的陰影，蔡女行走如常，臉、手未見明顯傷勢，認為蔡女是當晚被帶進入水月草堂後，才遭眾人虐成重傷致死。

第二段勘驗的影片是同巷內的另一支監視器，時間則是2024年7月24日凌晨2時許，只見以奄奄一息的蔡女被信眾拖出來放在路旁，不顧當下正下著大雨，直接讓蔡女躺在地上淋雨約9分鐘，期間不僅沒有一位信眾上前幫忙撐傘，姜芃妤之後甚至走近蔡女，用雨傘戳蔡女身體，還用右腳踢了蔡女的右腳。

蔡女家屬看了影片後終於受不了，直接在庭中崩潰痛哭，被扶到法庭外，其情緒依舊無法平復，大聲哭喊直言，「太慘了...為什麼要弄到死為止?」「看這影片就好像看到剴剴一樣」。家屬也痛訴，蔡女被迫每天做4、500下五體投地再站起來的「大禮拜」，結果多年來奉獻時間、勞力、金錢卻被虐死，根本跟組織犯罪流氓沒什麼兩樣。

