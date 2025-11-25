精舍命案開庭傳喚13名被告 李威夫妻今轉證人身分應訊

台北大安區精舍命案今（25）天開庭，李威夫妻以證人身分到庭應訊，上午李威妻子簡瑀家先進行詰問，針對案發當天的情形細節深入了解。針對死者當天受盡折磨，家屬不禁崩潰哭喊「好像看到剴剴一樣」，簡瑀家卻都說沒有留意，稱專注在自己校對經文的工作上，只有離開時看到蔡姓女子嘆了一口氣，自責當初應該注意。

精舍命案馬拉松式開庭 密集庭訊到12月底

北市精舍命案主嫌王薀走下囚車腳步飛快躲開記者，今天連同王薀在內13名被告全部出庭，要還原最重要的「案發經過」。為了避開記者採訪，藝人李威和太太提前躲進法庭內，首次以證人身分應訊，李威的太太簡瑀家先坐上證人席，說看到每一位被告都有壓力，最後被安排到指認室詢答。

幹子昀辯護律師問簡瑀家案發當天的情形，簡瑀家表示，當天她是跟著李威去的，主要是去校對經書，當天就看到幹子昀在「用力檢討」蔡姓死者，說她做錯事要道歉，但後面又矛盾稱自己因為在校對經書，所以沒有留意細節。

簡瑀家還提到，後來有看到另一名被告拉著蔡女衣領，當下很震驚，但馬上有人阻止所以沒有動作，要走的時候還有聽到蔡女嘆氣，當下以為她是鬆了一口氣，隨後簡瑀家突然開始哽咽痛哭，說如果當時有注意就不會發生這種憾事，不知道蔡女就這樣離開，心裡很自責。再被問到死者被要求其他體罰的細節時，簡瑀家都會突然很清楚誰沒有施暴，但追問細節就開始模糊。

而下午將由李威繼續進行應訊，精舍命案馬拉松式開庭，密集庭訊持續到12月底，精舍命案細節持續被揭開釐清。

