精舍命案3大女護法重獲自由！ 台北地院今裁定交保、科技監控

精舍命案偵結後，檢方依照傷害致死罪起訴名作家王薀，以及其3大護法幹子昀、梁碧茵、游秀鈴，全案目前交由台北地方法院審理，而在歷經將近11個月的收押以後，台北地院今（1月22日）提訊3人以後，諭知梁70萬交保、幹以及游則以50萬交保，並限制出境出海與科技監控。

回顧案情，王薀因為不滿蔡姓女會計處理財產分配有疏失，導致其損失數百萬元，因此指使信徒對其進行各類懺悔活動，不僅剃光頭甚至還逼她每天做五體投地的大禮拜近500次，並用肢體猛撞逼蔡女下跪磕頭，導致其最終因為橫紋肌溶解而死。

檢方於2025年的3月依照傷害致死罪起訴王薀以及其信徒，包括藝人李威夫妻以及3大護法幹子昀、游秀鈴、梁碧茵等13名被告，當時法官認為3名護法的罪嫌重大，且供詞避重就輕疑有滅證、串供之虞，裁定續押禁見。在歷經將近11個月的收押以後。台北地院今日提訊3人，並諭知梁70萬交保、幹以及游則以50萬交保，並限制出境出海與科技監控。

