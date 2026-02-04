精舍命案AI揪對話群神秘人「R」 代表仁波切直指「王薀」

台北地院審理精舍殺人案靠AI突破重大進展！案發後的群組對話裡，有一個人代號「R」，十幾位證人從頭到尾都不鬆口說到底是誰，透過AI輔助比對宗教用語，R在藏傳佛教代表至高無上的仁波切，證人鬆口吐實說是「王薀」。

精舍命案蔡姓女信眾被虐死之後，數十人成立一個群組「討論」怎麼處理後續事項，但在群組內有一個關鍵的人物代號「R」，他發的訊息在群組內可以顯見很有份量，甚至是有不容質疑的地位，偏偏數十位證人對於R這個人是誰，始終不吐實，通通都說不知道、不清楚。

原本以為案件已經陷入膠著，但檢方問了AI人工智慧，發現「R」在藏傳佛教裡代表是修行者仁波切，在藏語中這個詞意是指「珍寶」，是對轉世活佛或高僧大德的尊稱。

法庭攻防，檢察官連番追問，「R是誰、是不是仁波切、是不是王薀」？其中一名信眾被問到措手不及，直接點頭證實，讓整個案情露出曙光。

AI輔助、審判核心由法官負責，但檢方運用時很謹慎，因為AI有洩密風險，不利偵查不公開，運用得宜的好案例，讓檢方辦案甚至是法庭訴訟上都如虎添翼。

台北／李若慈 責任編輯／張碧珊

