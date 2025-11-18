精舍虐死女會計案18號再開庭，所有被告悉數到庭！監視器畫面再度重現，死者家屬看到妹妹遭十多人拳打腳踢、頭破血流，情緒潰堤怒斥：「根本是組織犯罪！」作家王薀步履蹣跚現身，精舍住持吳女低調戴帽快步進法院。檢方依傷害致死等罪嫌起訴，藝人李威轉為污點證人。家屬痛心疾首表示，至今無人道歉，將提民事求償，盼被告拿出誠意談賠償方案。

精舍案再開庭 王薀蹣跚步入法院 死者姊：拖出去甩致頭破血流。(圖／TVBS)

台北地院審理精舍殺人案再度開庭，被告包括作家王薀及精舍住持吳姓女子等人全數出席。去年，這些被告涉嫌在開批鬥大會中，強迫蔡姓女會計連日進行每天400至500次的五體投地「大禮拜」，並對其推拉、踹踢及辱罵，最終導致蔡女死亡。死者家屬在法庭上再次目睹監視器畫面時，情緒崩潰，控訴至今無任何被告向家屬道歉，並質疑這種行為與組織犯罪無異。

作家王薀蹣跚出庭 精舍殺人案家屬崩潰。(圖／TVBS)

法庭上，作家王薀在法警押送下步履蹣跚地走進法院。精舍住持吳姓女子則戴著白色漁夫帽，緊緊包裹著自己，跟隨律師快步進入法院。其他被告包括涉案信眾姜姓女子及其他數十名被告也悉數到庭。這些被告去年被控在精舍內舉行批鬥大會，連續多日公審蔡姓女會計，強迫她每天進行五體投地的「大禮拜」400至500次，並對她施以推拉、踹踢和辱罵，最終導致蔡女死亡。檢方已依傷害致死等罪嫌將他們起訴。值得注意的是，涉案藝人李威已轉為污點證人身分出庭。

作家王薀蹣跚出庭 精舍殺人案家屬崩潰。(圖／TVBS)

蔡姓女會計的姊姊在法庭內再次看到當時的監視器畫面，難以接受而泣不成聲。她痛苦地表示，被告們強迫她妹妹一天做4至500下大禮拜，根本無人能夠承受。她描述監視器畫面中，被告們對她妹妹拳打腳踢，將她拖出來後在地上甩過去，導致頭破血流，而尼姑還在她頭上用力打了好幾下。蔡女姊姊更控訴，事發至今沒有任何一位被告與家屬聯繫道歉。

作家王薀蹣跚出庭 精舍殺人案家屬崩潰。(圖／TVBS)

蔡女姊姊進一步表示，她妹妹對精舍只有奉獻和付出，包括金錢、時間和勞力，卻遭到如此虐待。她憤怒地指出，所有被告都比她妹妹高大，且十幾個人對付她一個，根本無法招架，這種行為與組織犯罪流氓無異。家屬委任律師黃中麟表示，家屬已提出附帶民事損害賠償，目前仍在台北地院審理中。若有安排調解，希望被告能拿出具體賠償方案或展現調解誠意來談。

