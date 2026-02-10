精舍歲末圍爐 意料之外的喜悅

趁著歲末年終，慈濟基金會邀請照顧戶、居家關懷戶和獨居長者，提前來花蓮靜思精舍圍爐，現場席開約250桌、300多位的鄉親與志工們相聚，滿滿年味的菜餚，還有互動體驗、義剪、義燙等活動，甚至準備額外伴手禮，要讓鄉親開心過好年。

一排燙頭髮的鄉親，等著新年準備煥然一新。慈濟基金會趁著歲末年終，邀請照顧戶，居家關懷戶，獨居長者回來靜思精舍，義剪、義燙、義診，同時沉浸人文饗宴的互動體驗。 「你有沒有闖關卡。」

慈濟照顧戶 黃女士：「願要大 志要堅，氣要柔 心要細。」

多個巧思的攤位滿滿年味，志工們也準備豐富菜色，迎接鄉親。慈濟志工 蔡月桂：「4天前我們有一些手工菜，我們就在靜思堂同心圓那邊，先做前置 家有喜事，大家就是用一分歡喜感恩的心，就是共同來圓滿。」

圍爐現場席開約250桌，300多位的鄉親，與志工們共聚。 「財神爺送的裡面，是上人的法語，還有兩顆小糖果，要祝福大家福慧雙修。」

冬日正午時分，伴隨溫馨熱鬧的表演，美味暖心上桌。 「有火鍋 還有油飯。」

慈濟照顧戶 朱小姐：「小朋友兩個都有剪頭髮，這樣子過年也會有一個，新的面貌，然後它這個圍爐，吃火鍋就是一個那個圍爐的，那個氣氛這樣，讓大家就覺得，好像大家都一家人這樣。」

除了溫柔的陪伴，暖胃的佳餚，今年還特別準備額外驚喜給鄉親。慈濟志工 莊文富：「希望他們能夠，踴躍的來參加圍爐，所以我們團隊，也做了一些小小的改變，比方說我們有準備，一些獎品 摸彩的東西，讓照顧戶來的 感覺有新奇感，那他就覺得說，來這邊還可以摸彩，可以得到一些伴手禮回去。」

喜上加喜，人人有獎，精舍師父也送上結緣品，祝福大家平安過好年。

