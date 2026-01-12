精英公關集團攜手臺北醫學大學簽署合作備忘錄 「MedPR iElite 國際醫藥公關精英人才培訓」

精英公關集團於114學年度首次與臺北醫學大學合作，協力北醫大跨領域學院「新媒體創新與實踐」課程產學共授合作模式，課程核心聚焦於「MedPR iElite 國際醫藥公關精英人才培訓」。本次課程以健康產業場域實際面臨問題，設計課程挑戰主題內容，結合實務案例，帶領學生全面認識健康傳播、公關策略、議題管理與自媒體經營。課程開放報名共吸引144名學生競爭僅60個名額，報名人數逾額兩倍；其中51位為醫學系學生，顯示醫學生對醫療傳播與公共溝通能力的高度期待，以及公關能力養成在醫療專業領域的重要性。

產學攜手：將真實醫療公關場景帶進醫學院

本次合作源自114學年度臺北醫學大學就業博覽會以及長年合作授課的交流。雙方察覺醫療健康照護體系面對議題愈加複雜、媒體環境快速變遷，醫師與醫事人員們必須具備健康傳播、公關思維與危機應對能力。因此，北醫大特別邀請於公關實務有豐富經驗的精英公關集團共同規劃課程架構，導入公關策略思維與議題管理、醫療風險與危機溝通、利益關係人分析、數位與社群內容創作、整合行銷案例等核心內容，系列課程由精英公關集團總經理張志聖帶領多位集團中高階主管群共同授課，並邀請臨床與傳播領域專家包含醫療機構公關、醫療自媒體經營者進行特別演講，以「理論×實作」形式協助學生累積實務能力。

以捐血為題的競賽：醫學生用創意回應真實社會需求

期末課程成果發表結合競賽活動，聚焦於臺灣迫切的公益議題：「如何為捐血中心設計一場有效的勸募活動、維持穩定血液庫存」，課程中由精英公關集團健康傳播公關團隊擔任業界導師，指導學生們於學期間完成一份公關提案與個案影片，並邀請台灣血液基金會杜文靖參與決選評審，提供最前線產業視角。最終，冠軍隊伍提出最貼近TA的創意解方，以醫學院常見校際競賽結合「手遊遊戲」為概念，提出結合捐血積分遊戲為所屬校際累積積分，並凝聚校園同學組隊方案，獲得評審一致好評。評審杜文靖表示：「看到今天學生們的提案非常驚艷。原本對促動大學生捐血有些沮喪，沒想到最核心的目標族群——大學生，尤其是與捐血相關性最高的醫學系學生，能提出兼具創意與可行性的策略，這就是跨領域教育最珍貴的成果。」

雙方肯定：為下一代醫療人才建立健康傳播能力

精英公關集團總經理張志聖表示，醫學生過往較少接觸傳播領域，因此在課堂中展現高度投入與熱烈互動。他指出：「透過此次合作，學生能提早理解健康傳播與社會溝通，也有助企業建立更完善的人才培育與招募模式。」

課程主授指導老師——臺北醫學大學跨領域學院許怡欣教授、楊雅婷教授亦表示，健康傳播能力已成為新世代醫療健康專業者必備技能，學生透過本課程能在醫療健康專業訓練之外，建立公共溝通與媒體識讀能力，強化面對多元利害關係人的能力，也有助於未來從事醫療健康專業時的「趨吉避凶」與個人品牌經營。

精英公關集團董事孔寧與臺北醫學大學跨領域學院劉芳院長、新媒體創新與實踐課程主授教師許怡欣教授、楊雅婷教授於日前正式簽署合作備忘錄。此為劉芳院長接棒上任後，北醫大推動創新創業教育產業鏈結課程政策下學院首度簽署合作備忘錄，簽署承諾深化產學合作、共同培育具影響力的下一代醫療人才。雙方將進一步評估擴大產學合作模式，包括：健康傳播跨領域完整學程、企業實習與職涯媒合、健康與醫療主題專案合作，共同培育具傳播影響力的下一代醫療健康產業跨域人才。



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為精英公關集團攜手臺北醫學大學簽署合作備忘錄 「MedPR iElite 國際醫藥公關精英人才培訓」