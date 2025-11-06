精英獎入圍名單出爐 「台灣隊長」陳傑憲角逐最佳男運動員

去年帶領台灣隊在12強棒球賽奪冠的MVP「台灣隊長」陳傑憲，入圍運動精英獎「最佳男運動員獎」。（翻攝自世界12強棒球錦標賽臉書）

運動部今（6日）公布114年體育運動精英獎6大獎項入圍名單，去年帶領台灣隊在12強棒球賽奪冠的「台灣隊長」陳傑憲，入圍「最佳男運動員獎」，棒球國家代表隊則全體獲得年度「特別獎」。

運動部今日公布體育運動精英獎「最佳男運動員獎」「最佳女運動員獎」「最佳教練獎」「最佳運動團隊獎」「最佳新秀運動員獎」與「最佳運動精神獎」入圍名單，同時揭曉「終身成就獎」與「特別獎」得主。

「終身成就獎」頒給已故排球教練蔡崇濱，彰顯他在排球培訓貢獻及世代傳承寫下的不朽傳奇。「特別獎」頒給勇奪2024世界12強棒球賽的台灣代表隊，運動部表示，這股熱潮瞬間點燃全國人民的運動激情，不僅重新展現台灣棒球的熱血與實力，更極大化提升國家棒球的榮耀與國際能見度。

廣告 廣告

「最佳男運動員獎」除了陳傑憲，還有羽球好手丁彥宸、射箭強手湯智鈞、高爾夫悍將俞俊安、蹲舉破世界紀錄的舉重好手楊森。「最佳女運動員」入圍的有舉重好手陳冠伶、田徑不敗陳彩娟、寫下世大運體操歷史的陳瑞安、拳擊金牌女將黃筱雯、滑輪溜冰新星劉巧兮。

「最佳新秀運動員獎」由跆拳道女將王婕菱、田徑鉛球投擲霸氣的江靜緣、國際擊劍賽中以神速攻防突圍的李讓、射箭世界盃一鳴驚人的許芯慈，以及桌球新星陳忞昕等潛力新秀一同角逐。

「最佳運動團隊獎」則由摘下首座世界冠軍的12強台灣棒球代表隊、雨中奮戰且創下世界運動會6連霸的台灣女子拔河隊、射箭世錦賽奪金的台灣射箭女團、世大運表現亮眼的桌球男團，以及跆拳道品勢女團共同角逐。

「最佳教練獎」入圍的有曾豪駒、劉宗泰、劉展明、鄭焜杰、賴敏男教練。「最佳運動精神獎」入圍者包含不屈不撓的台灣女子拔河隊、永不放棄全力奮戰只為作孩子榜樣的周天成、88歲「噴射機阿嬤」田徑好手林潘秀雲、97歲「水陸兩棲」的田徑及游泳好手唐成瑤，以及展現堅韌帕運精神的地板滾球好手陳銘哲。

運動部透露，剛退休不久的林書豪和林智勝、體操名將唐嘉鴻都已婉拒入圍，各獎項將在12月24日下午的年度體育運動精英獎頒獎典禮揭曉。

更多鏡週刊報導

說好的窮台呢？ 百萬網紅酸鬧劇一場：政府精神分裂不斷打臉支持者

統戰APP又一款？ 陸委會：會請警方確認是否涉及國安

想收編浪貓被反咬一口 他竟拿鎖頭報仇敲到死！法院判決出爐