精進不休息 花蓮教師學習機械手臂

國外學者視訊分享

老師們必須自行組裝機械手臂

提升教師專業知能，花蓮縣教育網路中心與「生活科技科學科中心學校」新北市立板橋高級中學合作，今（4）日起舉辦為期兩天的教師研習，參與的30位教師，必須自行組裝並透過AI影像辨識控制機械手臂，藉此增加教師對教材的熟悉度、未來可以發揮教學成效。



桌上一堆零件與工具，參與研習的老師們，必須從頭開始，自己組裝，授課教師，國立臺灣師範大學科技應用與人力資源發展學系丁玉良教授說，透過動手操作，老師可以更瞭解整個過程，未來就可以應用在課堂教學上，無論是國小的運算思維，或是國中生活科技，都可以是很棒的教具。

萬榮國中生活科技教師趙振飛老師就說，學校的學生本來就很喜歡動手操作，機械手臂的組裝與應用，可以提升學生的參與興趣，就算「非操作型」的學生，也能藉此瞭解科技現況。



研習還邀請美國與日本學者視訊參與，分享機械手臂教材的運用經驗，從原理到應用，希望在兩天的課程中，幫助老師們徹底掌握精髓，未來能帶入課堂，造福更多孩子。