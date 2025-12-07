精進乳業管理與永續發展 彰化縣長王惠美帶隊紐西蘭取經

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣鮮乳產量居全台之首，為強化乳業競爭力與永續發展，縣長王惠美12月7日率領農會總幹事及農業團體重要領袖前往紐西蘭Burnrite牧場實地考察，吸收精準飼育、牧草管理及環境永續經驗，作為未來畜牧政策與乳業升級的重要參考。

彰化縣長王惠美率團赴紐西蘭Burnrite牧場，學習精準飼育與牧草管理經驗，推動乳業升級與永續發展。（縣政府提供）

自今年起，紐西蘭液態乳享零關稅進口，彰化縣作為台灣鮮乳供應核心，面對全球乳業競爭與永續農業挑戰，深化國際交流顯得格外重要。王惠美指出，此次考察將有助於提升在地乳業管理水平、乳牛福祉及生產效率。

Burnrite牧場強調牧草品質與科學管理，牧場人員向參訪團展示不同草種的功能及適地適種原則，並分享一年四季草場管理策略：春季重點在快速生長與養分累積、夏季注重耐旱與水分管理、秋冬則進行補播與輪牧，確保乳牛飼養環境穩定且產乳量穩定。透過科學化管理，牧場能降低獸醫成本，同時維持乳牛健康，展現紐西蘭乳業配合自然節奏的生產哲學。

王惠美表示，Burnrite牧場為私人經營牧場，並非觀光農場，不輕易接待參訪團體。感謝紐西蘭臺灣商會江佩真會長協助，讓團隊得以親身了解牧場經營現況。她強調，國際交流可引進先進管理理念，強化乳品安全、永續生產與市場競爭力，是彰化乳業升級的關鍵一步。

福興鄉農會林坤宏總幹事指出，參訪過程中，團員了解牧場環境管理、牧草餵養流程、乳牛進出動線、擠奶設備運作及衛生管理等細節，能直接比較台紐兩地經營管理差異，為未來協助在地酪農改善管理與導入先進技術提供重要參考。

彰化縣政府明年將編列1億540萬元擴大「生生有鮮乳」政策補助範圍，除原先220所公立國中小學與附設幼兒園外，還涵蓋縣內254所私立國中小學與幼兒園，預估受益學生達11萬6,600人。政策透過提供國產鮮乳，補充學生蛋白質與鈣質，建立健康飲食習慣，同時支持在地酪農持續發展。

王惠美表示，透過本次紐西蘭牧場深度參訪，彰化縣將以更開闊視野及扎實專業，打造符合國際潮流、具競爭力的乳業環境，穩固「台灣鮮乳第一縣」地位，並為國內乳業創造更多創新與可能。