精進市區道路品質 徹底解決路面高低不平問題 道路維護導入四部曲系統化施工流程

▲市府導入「道路維護四部曲」，8日啟動仁二路路面刨鋪作業。（記者鄭紫薇翻攝）

基隆市府工務處為持續精進市區道路品質，於8日夜間10時至9日上午8時，進行仁二路（愛五路至愛四路段）路面刨鋪作業。因市中心管線使用及維護需求龐大及商區周邊污水系統清淤無可避免，需留設部分孔蓋於路面，但為使路面高程一致，此次工程執行市府標準「道路維護四部曲」，期盼透過系統化的施工流程，徹底解決路面不平問題。

工務處打造更平整、安全的通行環境，是積極推動市中心交通熱區之路平計畫。該處養護工程科長廖俊育表示，仁二路為本市商業核心區域，車流量極大且管線布設密集。為提升用路品質，此次施作落實「道路維護四部曲：孔蓋減量、路基改善、全寬刨鋪、提升齊平」。工程團隊在前置調查該路段人手孔蓋數量約計50顆，為避免孔蓋過多造成路面起伏及機車打滑風險，本次工程採取高標準的「孔蓋管理策略」。

廖俊育進一步說明，針對這50顆人手孔蓋，原則上將採取「配合路平降埋」之做法。未來若管線單位因維護、維修需求需露出孔蓋，必須依規向市府提出申請，經核准後方可於重要節點辦理「提升齊平」。市府將嚴格控管，目標維持孔蓋降埋率達80%以上，以最大程度確保路面平整度，減少車輛行經時的震動與噪音。

工務處指出，因仁二路段位市中心，交通流量大且於商圈周邊，特別選在夜間至清晨時段施工，以降低對日間通勤及周邊商家之影響，因配合夜市營業打烊時間進行，機具進場時間較晚，9日上午8時可望完成道路鋪設及養護開放通行，市府工務處提醒，施工期間將進行局部交通管制，請行經該路段的駕駛朋友減速慢行，並配合現場交維人員引導改道，對於施工造成的短期不便，也請市民大眾見諒，共同期待更優質的道路環境。