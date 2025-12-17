精進廉政作為 新北廉政會報跨域專業交流

《圖說》政風處尹處長維治專題報告「公益揭弊者保護法施行之因應作為及宣導推動情形」。〈政風處提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市政府昨〈16〉日召開第13次廉政會報，透過跨域專業視角，就市府廉政政策與制度精進提出寶貴建言，深化新北市廉能治理。政風處提出修訂市府員工廉政倫理規範之討論案，也補充說明公職人員關係人與服務機關為交易時應注意公職人員利益衝突迴避法相關規定。

市長侯友宜表示，效率與透明是市政推動不可動搖的核心價值，新北市持續推動多項重大公共工程與都市發展計畫，其中捷運環狀線十四張開發案，是新北市政府今年最大的聯開案，預計投入約1,100億，興建5,100戶住宅、2萬坪商場，是攸關改善市民未來數十年生活品質的重大公共工程。

他說，對於高風險、高複雜度的工程與採購案件，市府堅持事前預防、過程監督、資訊公開的原則，透過成立採購廉政平臺，結合檢察、調查、廉政機關及民間團體力量，防範不當外力介入，讓同仁能在依法行政的前提下勇於任事，確保工程如期如質完成。

《圖說》侯友宜市長友宜主持新北市政府第13次廉政會報。〈政風處提供〉

政風處長尹維治會中就「公益揭弊者保護法施行之因應作為及宣導推動情形」進行專題報告，說明揭弊者提出檢舉之揭弊程序、揭弊者應受保障措施，以及揭弊管道、保密義務及不利措施之禁止等相關規定，提醒與會首長應強化教育宣導，並落實揭弊者保護。

此外，為符合社會現況及切合實務運作要求，提出修訂新北市政府員工廉政倫理規範之討論案。尹維治表示，此次提案討論重點，參酌近幾年物價標準，並參考行政院版「公務員廉政倫理規範」，調整受贈財物及飲宴應酬之社交禮俗標準金額；另補充說明公職人員關係人與服務機關為交易時應注意公職人員利益衝突迴避法相關規定。

《圖說》經發局長盛筱蓉分享榮獲114年度透明晶質獎經驗。〈政風處提供〉

會報中，經發局長盛筱蓉提出榮獲114年度透明晶質獎之經驗分享專題報告，她表示，今年經發局代表市府角逐法務部「透明晶質獎」評選活動，在參獎過程中除了自我檢視機關透明措施外，並獲得公正第三方評審建議，透明晶質獎的獲獎，不是終點，而是持續前行、再創佳績的新起點。

當天廉政會報，邀請臺灣新北地方檢察署檢察長郭永發、法務部調查局新北市調查處處長何復生、謙信法律事務所律師王藹芸及世新大學行政管理學系副教授吳怡融等外聘委員共同與會，透過跨域專業視角，就市府廉政政策與制度精進提出寶貴建言，深化新北市廉能治理。