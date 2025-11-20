精進救災現場安全 消防署事故安全官國際實務訓練

▲消防署訓練中心致贈紀念衫與美國國家消防學院資深教官McLane Steven

【記者 高鐿玲／新北 報導】消防署訓練中心於11月18日至20日舉辦「事故安全官國際實務訓練班」，課程參照美國國家消防學院(National Fire Academy,NFA)「F0729 Incident Safety Officer」架構，並特別邀請NFA資深教官McLane Stephen蒞臨授課，與我國消防高階幹部及事故安全官共同交流實務經驗，期與國際接軌並提升專業訓練品質。

消防署為了強化我國事故安全官制度，特於114年7月派員前往美國內華達州參加事故安全官訓練，並藉此邀請教官來臺授課。美國國家消防學院資深講師Stephen McLane 是一位擁有超過 30 年經驗的消防與緊急應變專家，具備EMT、危險物處理及多項消防專業認證。他曾任密蘇里州公共安全部緊急應變委員會執行主任，長期參與州級與全國重大災害應對，包括911恐攻事件與卡崔娜颶風，並致力於推動事故現場安全。

▲美國教官與我國消防高階幹部及事故安全官共同交流實務經驗

透過將海外研習成果引入國內，不僅使我國消防人員能直接接觸最新的國際安全管理觀念，也有助於加速我國事故安全官制度的推動與落實，讓訓練能量與專業標準與國際接軌。本次訓練目的在強化我國消防體系於各類災害現場執行事故安全管理之能力，協助參訓人員深入理解美國事故安全官制度及其運作模式。

▲美國教官與參訓人員大合照

本次訓練由NFA教官與今年赴美研習之國內助教共同授課，共涵蓋事故安全官角色與職責、風險分析與管理原則、操作現場安全分析、事故後檢討與安全改善、美國事故安全官制度介紹及重大案例綜合討論等六大主題。課程透過兵棋推演、真實案例模擬、教官與學員討論及深度交流，使學員能在情境化訓練中提升判斷能力與安全管理思維。

此次訓練對象以全國消防機關之高階幹部、業務承辦及具備事故安全官資格之人員為主。消防署表示，此次課程不僅強化事故安全管理能力，更能促進臺美兩國消防專業的經驗交流，有助於建立更完善的災害現場安全管理體系，確保第一線消防人員的生命安全，未來也會持續推動國際合作與專業訓練，提升我國消防整體專業量能，為民眾打造更安全的生活環境。（照片消防署提供）