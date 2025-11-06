精進替代役原因出自高齡化社會 劉世芳拚118年培養千名事故安全官

劉世芳邀部會官員吃刈包，請大家多吃國產豬。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞]

內政部今（6）日部務會報安排消防署報告「事故安全官訓練情形及後續辦理方向」，以及替代役訓練及管理中心報告「培訓替代役師資精進作為」。對此，內政部長劉世芳表示，明年全面推動各縣市設立事故安全官，並預計在民國118年培養1000名，且要結合國際證照上專業的認證。至於替代役精進，她則說，現在訓練的替代役除了有3張證照外，到現場也會分為防災救護組跟治安維護組，並配合全社會防衛韌性，在災時的防災協作中心進駐。

廣告 廣告

內政部今下午舉辦部務會報後記者會，包括劉世芳、內政部次長馬士元、役政司長沈哲芳、消防署長蕭煥章等人與會，現場並邀請桃園市政府消防局技正邱昱綸、新北市政府消防局專員周祐陞介紹救災相關裝備。

內政部表示，事故安全官是參考美國消防協會（NFPA 1521）標準的專業制度，已逐步發展符合我國需求現場指揮系統下專責監督人員安全的重要幕僚，負責辨識與評估危害，並有權暫停或終止危險作業，以確保救災人員在安全可控的環境中執行任務。

消防署自111年至113年已完成3梯次事故安全官訓練，共訓練100人；114年至118年間，將每年辦理6梯次訓練，每梯次30人，預計培訓1,000名事故安全官。課程內容涵蓋指揮體系與幕僚概念、風險判讀與管理、熱顯像儀判讀、通訊安全建立及綜合演練等，強化現場風險監控與安全決策能力。

內政部進一步指出，事故安全官的職能不僅限於火災現場，未來訓練將納入水域及化學災害等多領域安全監督模組，全面提升跨災害應變能力。另將持續推動「後勤照顧（R.E.H.A.B.）」制度，將高溫勤務安全與生理監控納入管理範疇，並檢討車輛與裝備配置，以具體強化消防人員安全與復原力。

關於替代役師資的精進方案，馬士元表示，役政司業務在這兩年有非常大的變化，現在讓替代役有更多訓練、更多角色。他說明，原因就是現在屬於高齡化社會，過去第一線防救災工作依賴村里長，但現在很多社區高齡化到自救能力有困難，因此必須要有足夠的人力投入基層的協助。

馬士元並指，役政司規劃替代役訓練強化之外，另一個則是備役替代役納入類似國防部點召、教召訓練。他說，這在這次馬太鞍溪堰塞湖也發揮一定作用，因此在師資結構、教材架構上就必須相對應調整，讓訓練更精進。

內政部指出，替代役男將平日訓練運用到災害現場，實際參與災後復原任務，累積防救災應變經驗，展現「平時儲備、災時即用」的角色。內政部進一步表示，將積極強化訓練體系，全面精進師資資料庫，提升替代役役男防救災專業素養與應變能力。未來將引進中央警察大學、警察專科學校等專業單位的師資，培養具備實務經驗的役政人員成為專業教官，強化替代役災害應變核心能力，讓替代役面對各類災害時，能夠更加迅速、有效地投入服務。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

淘寶和拼多多可能被下架？陸委會：沒在台落地 別做不符營業項目的事

中配錢麗被撤台戶籍仍宣傳武統打訴願 梁文傑：若其言行繼續不得不依法處理