精進海外小型包裹夾帶肉品查緝 一律X光檢查

立法院社會福利及衛生環境委員會今天(30日) 邀請衛生福利部、農業部、財政部、交通部、經濟部、數位發展部、海洋委員會海巡署就「如何精進海外小型包裹夾帶肉品之查緝與防堵，持續強化阻絕疫情於國門，同時優化國內後續對於非洲豬瘟防疫」提出專題報告，並備質詢。

衛福部長石崇良針對「海外小型包裹夾帶肉品防堵及非洲豬瘟防疫」議題，相關部會已展開跨部門應對措施。會前聯訪時表示，機場檢疫將取消過去依疫情風險區分的「紅、綠線通道」，未來所有入境班機及旅客一律同等查核，也就是無論是從疫區還是非疫區的旅客都要進行X光檢查或開箱檢查，以強化邊境管理。

立委盧縣一表示，現在如果查到違規的包裹是否有SOP，石崇良部長表示，如果主動申報將直接銷毀不會進入國門，但若沒有申報就是非法輸入，違反食安法30條規定，直接重罰3萬至3百萬。

至於國內市場部分，石崇良表示，食藥署長期執行肉品稽查，今年截至10月已完成超過3萬5千家次的查核，尚未發現自疫區輸入的肉品。此次疫情發生後，已要求各地方衛生局加強查核密度，特別針對中國及東南亞商店加大稽查力度，本週起將再增加檢查家數。

石崇良部長強調，非洲豬瘟對畜牧產業威脅重大，防疫工作必須「零漏洞」。除了市場及邊境的全面稽查外，各部會也將持續合作，從國門到地方建立更嚴密的防線，確保疫情不再擴散。