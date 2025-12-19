精進跨機關合作量能 林保署新竹分署辦理槍枝射擊與安全訓練

新竹分署於林口頂福靶場辦理「114年度槍枝保養操作及射擊訓練」。(新竹分署提供)





為確保外來入侵種移除作業之人員安全與執勤合法性，並持續精進跨機關合作量能，農業部林業及自然保育署新竹分署於18日辦理「114年度槍枝保養操作及射擊訓練」，邀集林業保育署宜蘭分署及苗栗縣政府相關業務人員共同參與，透過理論與實務並重課程設計，強化射擊勤務專業能力，提升外來入侵物種防治即時應變效能。

新竹分署表示，依據林業及自然保育署「槍枝彈藥管理注意事項」規定，執行射擊勤務人員須完成年度訓練並取得合格證明。本次訓練內容涵蓋槍枝與彈藥安全操作、槍枝保養、霰彈槍及 PCP 空氣步槍與野生動物驅離槍之射擊應用、槍傷急救處理，以及槍砲彈藥管理相關法規，協助第一線執行人員在高風險勤務情境下，兼顧作業效率與人員安全。

廣告 廣告

近年新竹分署與宜蘭分署持續合作推動淡水河流域埃及聖䴉移除行動，透過聯合巡查、水陸協作及高密度監測，有效壓制外來鳥種族群。回顧114年度執行成果，累計巡查已達 200 趟次，巡查期間轄區內均未曾目擊野外活動個體，顯示防治與壓制措施已發揮實質成效。本次延續跨分署聯合訓練模式，除強化兩分署射擊與移除實務默契外，亦確保相關行動符合安全規範與法定程序，為外來入侵種治理奠定穩定的人力與技術基礎。

此外，因應綠鬣蜥族群受人為活動與氣候變遷影響而有北擴趨勢，苗栗縣已成為重要防線，新竹分署特別邀請苗栗縣政府派員參訓，藉由實地射擊訓練與移除經驗交流，使地方政府能更全面掌握實務操作流程與安全管理要點。新竹分署說明，本年度苗栗縣政府農業局團隊依民眾通報已移除綠鬣蜥6隻；9月以後，經該分署協助並運用高動能槍枝共同執行移除勤務，另行移除24隻，有助於強化北部防線之即時應變與防堵能力，以利未來在分工合作與聯合應變上，建立更順暢協作機制。

更多新聞推薦

● 北捷北車與中山站商圈傳隨機攻擊事件 犯嫌墜樓搶救無效身亡 賴清德：警方已全國擴大戒備