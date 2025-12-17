精進防詐手段！內政部：加重處罰教唆、高額詐欺 條例納入「禁奢條款」

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

為強化防詐措施，立法院內政委員會今（17）日排審「詐欺犯罪危害防制條例」修正案。內政部會後表示，此次修法精進3大方向，包括對高額詐欺案加重處罰、加速攔阻詐騙金流，以及加強被害人保障，納入禁奢條款，期盼後續儘速完成三讀程序。

內政部表示，《詐欺犯罪危害防制條例》施行滿一年，內政部依據實務執行情形提出檢討，經行政院會通過後提出修正草案。（資料照）

內政部表示，《詐欺犯罪危害防制條例》施行滿一年，內政部依據實務執行情形提出檢討，經行政院會通過後提出修正草案，並於今日完成立法院內政委員會審查。感謝各黨團委員的支持，委員會審查結果，除第44條修正文字經修正後通過外，其餘條文均照行政院版草案審查通過，從加重處罰、加速攔阻詐騙金流及加強被害人保障三大面向，全面強化打擊詐騙集團的法制工具。

廣告 廣告

內政部指出，本次修法就三大方向再精進。第一，加重處罰，針對造成100萬元以上之高額財產損害，或教唆、利用未成年人、八十歲以上或非本國籍人士之詐欺行為，加重刑責，回應社會期待。第二，加速攔阻詐騙金流，因應網路詐騙金流移轉快速，修法強化警政機關即時通報、警示帳戶及跨業聯防機制，以及警銀合作喚醒潛在被害人，降低民眾財產損失。第三，加強被害人保障，在詐欺犯罪量刑中納入禁奢條款，避免犯罪所得遭不當揮霍，減輕被害人承受傷害。

內政部強調，詐騙犯罪手法不斷翻新，政府必須持續精進制度，本次修法於內政委員會審查過程中，朝野委員充分討論、凝聚共識，內政部對朝野委員共同支持防詐修法，表達誠摯感謝。

更多FTNN新聞網報導

朝野共識3方向修正「詐防條例」 劉世芳點名太子集團：大搖大擺對被害人情何以堪

柬埔寨太子集團詐騙45億資產遭查扣！劉世芳：續追在台協力份子

「較少聽到小紅書詐騙」 高嘉瑜曝民眾最痛恨1事：台灣到底做了什麼？

