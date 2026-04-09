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在宿霧全程拍攝的 Netflix 影集，展現了這座島嶼的迷人沙灘、豪華度假村及令人難忘的日落美景。

精選菲律賓：Netflix 熱播影集由全球 K-Pop 巨星擔綱，於宿霧取景拍攝

菲律賓正為尋找韓劇靈感旅遊地的觀眾，提供一個完美的夢幻目的地。憑藉著陽光燦爛的海灘、奢華的海濱度假村以及壯麗的島嶼風光，宿霧正昂首步入聚光燈下，成為「韓劇風」度假首選。

最新上線的 Netflix 影集《Boyfriend on Demand》（中譯：訂閱男友），由BLACKPINK 的 Jisoo 領銜主演，並與徐仁國及李洙赫共同演出，帶領觀眾進入菲律賓宿霧迷人的熱帶景致。影集中多處浪漫場景——以白沙灘、奢華度假村及壯麗日落為背景——已在觀眾間引起熱烈討論，紛紛想前往影集中的美景朝聖。

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對於尋求擺脫忙碌城市生活的遊客來說，宿霧提供了如同電影般的場景：溫暖的夏日陽光、臨海的放鬆時光，以及令人難忘的島嶼冒險。

韓劇式的抵達：故事開始的地方

每個偉大的愛情故事都從「抵達」開始。在《Boyfriend on Demand》中，主角們現身的場景拍攝於麥克坦-宿霧國際機場（MCIA），這是菲律賓除了馬尼拉之外最重要的旅遊門戶。

該機場以其受菲律賓傳統設計啟發的獨特建築風格聞名，開放且通風的空間結合熱帶元素，讓旅客一抵達就能立即進入海島度假的心情。目前每週有超過 19 班來自台灣的直飛航班，並可便捷地轉機前往菲律賓各地，宿霧已成為東南亞最容易抵達的快閃長週末或夏日假期目的地之一。

精選菲律賓：Netflix 熱播影集由全球 K-Pop 巨星擔綱，於宿霧取景拍攝

《Boyfriend on Demand》的粉絲們可以親自造訪影集中那些讓畫面鮮活起來的奢華地點：

Ø Shangri-La Mactan度假酒店：海濱避世首選

在第一集中，場景拍攝於宿霧最標誌性的海濱度假村之一——香格里拉。憑藉其私人海灘、鬱鬱蔥蔥的熱帶花園和遼闊的海景，該度假村完美捕捉了影集中令人驚嘆的視覺魅力。

Ø Bluewater Maribag海灘度假村：熱帶風情體驗

影集第六集展現了藍水馬里巴哥度假村，該處以輕鬆的島嶼魅力、原汁原味的菲律賓建築和寧靜的海濱氛圍著稱。旅客可以體驗影集中的情境：在沙灘漫步、享受海濱餐飲，或在搖曳的棕櫚樹下全然放鬆。

Ø NUSTAR：璀璨奢華與精彩夜生活

影集中展現宿霧現代化一面的場景，取景於 NUSTAR 度假村與賭場。這是一個座落於海濱的頂級生活娛樂目的地，擁有奢華酒店、世界級餐飲及全景海濱視野，為宛如韓劇般的精彩夜晚提供了完美背景。

精選菲律賓：Netflix 熱播影集由全球 K-Pop 巨星擔綱，於宿霧取景拍攝

沙灘之外：宿霧市的精彩夜晚

雖然《Boyfriend on Demand》強調了宿霧田園詩般的沙灘與度假村，影集也展示了這座島嶼充滿活力的城市生活。

其中一個難忘場景拍攝於位於宿霧市 F. Ramos 街的 Fiddler’s Bar and Grill。這家酒吧以熱鬧的氛圍著稱，長期以來一直是當地人與遊客享受現場音樂、美食與放鬆夜晚的首選地。

開啟您專屬的韓劇假期

無論是快閃週末還是為期一週的盛夏度假，宿霧都是重溫螢幕魔力的理想之地。旅客可以從麥克坦-宿霧國際機場開啟旅程，入住影集中的同款度假村，並探索那些美得像浪漫影集的沙灘與景觀。

宿霧完美融合了自然美景、奢華設施與熱情的島嶼文化，證明了有時最好的愛情和旅行故事——只需一張機票與冒險的心就能開啟。

菲律賓宿霧已經準備好迎接您的到來。

關於Aboitiz InfraCapital

Aboitiz InfraCapital (AIC) 成立於 2015 年，是 Aboitiz 集團的基礎設施投資部門，致力於開發並營運機場、水處理及數位基礎設施等關鍵資產，推動經濟成長與區域發展。

透過 AIC Airports，該公司營運：

- 麥克坦-宿霧國際機場 (Mactan-Cebu International Airport)： 菲律賓第二繁忙的門戶，也是連接台灣與多個島嶼目的地的關鍵樞紐。

- 拉金丁安國際機場 (Lguindingan International Airport)： 服務北民答那峨(Northern Mindanao)地區。

- 薄荷島-邦佬國際機場 (Bohol-Panglao)： 同時提供台灣與薄荷島之間的飛航服務。

這些機場共同強化了區域連通性，擴大國際直達航點，並支持菲律賓觀光的永續成長。

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