精選首爾10間特色飯店、民宿推薦！「復古庭園式韓屋、高質感設計飯店」首爾住宿指南一篇搞定 | BAZAAR
PHOTO CREDIT: IG@nuwa_seochon/@uh_suite
誰還沒跟上解封後的旅遊潮！來韓國旅遊除了吃大啖美食、逛潮牌服飾及咖啡廳，飯店的選擇更是不能馬虎，結束豐富的行程後，最需要的就是客房的舒適環境治癒身心。以下整理出10間特色旅店，包含高級飯店、設計感民宿，復古韓屋，心動不如馬上行動，趕緊上網預訂最心儀的飯店吧！
>>延伸閱讀：2023韓國10大新景點必訪！首爾COEX星空圖書館、史努比庭園等韓國旅遊必拍打卡點推薦
首爾住宿推薦#6：小雪酒店Sohsul Boutique Hotel
PHOTO CREDIT: Sohsul Boutique Hotel
小雪酒店Sohsul Boutique Hotel是位於首爾江南區的網紅酒店，最搶手的房型莫過於Spa & Pool Penthouse，一樓是私人泳池和蒸氣室，二樓是白色極簡風的臥室，採光絕佳，隨手一拍都是時尚大片，更是舉辦派對的不二首選！
PHOTO CREDIT: Sohsul Boutique Hotel
PHOTO CREDIT: Sohsul Boutique Hotel
小雪酒店有多種主題房型，位於頂層的Triple Cinema Penthouse融合電影元素，挑高的三層樓黑白設計，充分展現獨特設計感，迷人之處不只於此，頂樓的半露天按摩浴缸，更是可以把江南夜景盡收眼底。
小雪酒店Sohsul Boutique Hotel住宿資訊
PHOTO CREDIT: Sohsul Boutique Hotel
地址：서울특별시 서초구 반포대로 14길 53
Trip.com線上訂房
Klook線上訂房
Agoda線上訂房
小雪酒店Sohsul Boutique Hotel官網
首爾住宿推薦#7：RYSE, Autograph Collection
PHOTO CREDIT: RYSE, Autograph Collection
隸屬萬豪酒店集團、由眾多設計師攜手打造而成的RYSE，結合藝廊、選品店、咖啡廳、高空酒吧，打造多種風格且極具設計感的「藝術家房型」，坐落於弘大黃金地段，購物、美食、交通都非常方便，可說是以時尚聞名的人氣飯店。
PHOTO CREDIT: RYSE, Autograph Collection
RYSE, Autograph Collection住宿資訊
PHOTO CREDIT: RYSE, Autograph Collection
地址：서울특별시 마포구 양화로 130
Trip.com線上訂房
Klook線上訂房
Agoda線上訂房
RYSE, Autograph Collection官網
首爾住宿推薦#9：Hotel 28 Myeongdong
PHOTO CREDIT: Hotel 28 Myeongdong
以電影主題聞名的明洞28酒店，進入大廳就能感受到復古電影風，工業風的金屬色系，帶來一種沈穩內斂的獨特韻味。客房內也融入電影元素，設備應有盡有，mini bar更是可以免費使用。此外，飯店對面就是知名的「炸雞一條街」，BHC、橋村炸雞通通都有，愛吃宵夜的朋友們有口福了！
【延伸閱讀】
PHOTO CREDIT: Harper's BAZAAR Taiwan
>>2023韓國旅遊美食攻略！精選首爾弘大8間餐廳推薦，延南洞爆紅辣炒章魚、限量玉米派攻陷老饕味蕾
>>2023首爾「聖水洞」必訪咖啡廳清單！BLACKPINK、BTS也愛的時尚聖地，熱門打卡地標請收藏
>>2023韓國櫻花季賞櫻景點推薦！首爾南山公園粉白櫻花海、濟州島超浪漫花雨美不勝收
>>8間亞洲最新話題飯店推薦！清邁白色極簡風酒店拍照必訪、韓劇《上流戰爭》奢華取景地值得朝聖
＊本文由哈潑時尚 Harper's BAZAAR 報導，未經授權同意不得轉載
其他人也在看
研究揭雄性烏賊求偶密技 用人類看不見「偏振光」吸引異性
烏賊在人類肉眼中通常是呈現透明顏色，不過台師大研究員中山新研究發現，雄性烏賊為了求偶，會利用人類看不見的「偏振光」，在透明皮膚上創造各種具炫目效果的圖案吸引雌性烏賊注意，研究成果已刊登於最新一期《美國國家科學院院刊》。公視新聞網 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
名字中有「馬」 入住關西六福莊優惠一籮筐
迎接2026 歲次丙午馬年，亞洲第一間生態度假旅館「關西六福莊」，於2月1日起推出「馬的優惠」馬年限定住房優惠活動。凡於2月1日至4月30日期間（農曆春節不適用），自官網/電話訂房預訂入住關西六福莊，入住旅客姓名中含有「馬」或「馬部首」之文字，即可依據姓名中「馬」的數量，享有包含斑馬/河馬生態體驗、風味晚餐，甚至「黃金套房」免費入住等尊榮禮遇，透過趣味的馬年姓名關聯，邀請民眾在開春之際，與親友一同感受與動物共眠的獨特魅力。中時財經即時 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
亞泥中國 2025轉盈
亞泥（1102）兩岸布局紛報喜，轉投資在香港掛牌的亞泥中國（0743.HK）公布2025年獲利為人民幣8,560萬元（約合新台幣3.92億元），較2024年的虧損人民幣2.637億元大幅改善，並由虧轉盈。工商時報 ・ 4 小時前 ・ 發表留言
輻射冷卻發威！3縣市低溫特報 新竹關西7.8度
氣象署發布低溫特報，輻射冷卻影響，局部地區早晚氣溫明顯偏低。今天（29日）清晨新竹、苗栗及雲林有局部10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，今晨本島平地最低溫新竹關西7.8度。 今天輻射冷卻作用，中廣新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
「曾的茶」推出東方美人LISS氣泡茶、SELCOUTH康普茶，為連續三年獲獎茶后轉型書寫台灣高級茶香新篇章
高級茶應該是什麼樣子？除了是在茶席上細細品味的儀式，也是可以融入日常生活的風景。「曾的茶」創辦人曾莉敏（Jojo）則在2026年開年，以兩款新產品給出全新答案。對「曾的茶」而言，在得獎之後，他們反而思考了更實際的問題—「如果這麼marie claire 美麗佳人 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
重症醫師示警！沒蛀牙仍牙痛「5疾病」可能偽裝牙痛要你命
重症醫師示警！沒蛀牙仍牙痛「5疾病」可能偽裝牙痛要你命造咖 ・ 15 小時前 ・ 發表留言
Red Velvet JOY 海外首場個人巡演在台北！從極端節食到擁抱健康的「血糖減肥法」讓她徹底擺脫易水腫體質
▎晨間穩定公式：檸檬水與優質油脂的代謝覺醒JOY 的「血糖減肥法」從睜開眼的第一秒就開始執行。為了防止血糖在空腹狀態下劇烈波動，她起床後的第一件事就是飲用一杯新鮮的檸檬水。檸檬水被認為能幫助維持血糖平穩，防止脂肪堆積，她也提醒腸胃敏感或有胃食道逆流的人應先評估...styletc ・ 15 小時前 ・ 發表留言
幸運草襯衫超搶鏡！陳庭妮的高段位穿搭公式一次解析，關鍵在這些細節
陳庭妮穿搭：幸運草圖騰襯衫＋丹寧短裙陳庭妮這套自帶好心情濾鏡。陳庭妮身穿Dior 2026 春夏Dior Clover 幸運草圖騰系列，整體關鍵字：清新～刺繡襯衫搭配丹寧短裙，把幸運草這個經典符碼處理得優雅時髦，還多了幾分年輕活力。把圖騰單品當作造型主角，其他搭配就維持簡單乾...styletc ・ 22 小時前 ・ 發表留言
地方安全不能等！蔡佩呈爭取拆牆 改善五股路口「視線盲點」
不是防洪牆卻擋到來往駕駛的行車視線？新北市議員宋明宗日前接獲民眾反映，指出五股區新五路二段與成泰路一段2巷的路口，有牆體遮蔽導致駕駛視線不良、難以判斷來車動向，甚至發上報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
4個小朋友、少棒隊要畢業了！ 央行新台幣改版「台灣之美」投票即起開跑
現行新台幣紙鈔版型與圖樣已使用24年。為跟上現行紙鈔發行趨勢，並加強且優化紙鈔防偽機制，中央銀行已於去（114）年10月23日啟動新台幣鈔券改版案，並定調新版鈔券將以「台灣之美」作為系列主題。今（27）日中央銀行宣布，即起至2月13日17時止，進行新版新台幣票選活動（https://www.cbc.gov.tw/tw/sp-onsu-verify-1-1a7b1-1.html），共有和諧共融、永續發展、運動精神…等12項面額主題。此次新台幣鈔券改版案，不僅意味陪伴我們達24年的1000鈔票上4個小朋友、500元鈔票的少棒隊會一同「畢業」，政治人物肖像未來也不會出現在未來的新版新台幣紙鈔上。央行表示，新台幣鈔券改版案已於114年10月23日正式啟動，新版鈔券將以「台灣之美」作為系列主題。為提升民眾對新版鈔券之認同感，並凝聚社會共識，央行擬訂12項面額主題，將開放民眾於本行官方網站「台灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」（https://www.cbc.gov.tw/tw/sp-onsu-verify-1-1a7b1-1.html）進行網路票選，以擴大民眾參與。新台幣「台灣之美系列鈔券」面台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 17 小時前 ・ 179則留言
苗栗一日遊｜來苗栗別再去南庄老街啦！通霄私藏路線大公開～秘境景點＋銅板小吃 一條路線全收
原來苗栗通霄藏著這麼完整的一日節奏！你能想像嗎？不用跑遠、也不用排滿行程，在同一個小鎮裡就能把「在地早餐、日式老場景、海岸線視野、輕量登高、夕陽收尾」一次收齊。這趟小編最意外的是，很多點根本走路或短程 […]民生頭條 ・ 1 天前 ・ 1則留言
託運行李箱上「這東西」別留！ 交通部提醒：恐導致無法準時抵達
不少旅客習慣將飛行時的行李託運貼紙留在行李箱上作紀念，但交通部近日在臉書粉絲專頁發文提醒，行李箱上的舊託運貼紙最好立即撕掉，以免影響行李運送。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 1則留言
日本旅遊台客衝破673萬 台灣客源居海外之冠
根據統計，台灣人造訪日本的人數近年持續攀升，113年約604萬人、114年約673萬人，因此台灣客源被日本旅宿業視為重點之一，日本知名旅宿業者「星野集團」更指出，集團的3成外國客源中，台灣占比就高達2成，且台灣旅客需求多元，從都市觀光到深度旅遊皆涵蓋其中，而星野集團旗下品牌遍佈日本各地，正好能滿足台灣旅客重視體驗的需求。中時新聞網 ・ 20 小時前 ・ 2則留言
台中泰安櫻花含苞待放 2026櫻花季2/27開幕
農曆春節將至，下個月各地櫻花季將陸續登場，目前除了高山地區山櫻花綻放，平地櫻花仍含苞待放，台中市平地櫻花以后里泰安派出所櫻花最具盛名，泰安櫻花目前仍未綻放，今年泰安櫻花季預計於2月27日開幕，較去年略晚，預估2月下旬湧入賞櫻人潮。台灣高山地區預估2月賞櫻人潮漸增，后里是中部平地賞櫻勝地，中部賞櫻盛會自由時報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
一不注意就多花上千元！華航即日起「3類行李」都漲價…各航區新價格一次看
隨著農曆新年即將到來，不少民眾都已安排連假出國旅遊的行程，除了出國與回程前務必詳細檢查行李箱裡的物品，以免違反當地機場規定，也需注意托運行李是否超重。中華航空公告，自2026年1月26日起開票調漲超額行李費，採計件制並依航區距離調整，第1至第5區每件上調約30至40美元不等；預購額外託運行李與超大尺寸行李費同步調升，且大型行李計價標準更嚴，旅客出國前務必留意行李重量與尺寸，以免增加支出。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
國旅補助2千元沒了？總預算卡關 觀光署長：恐延到9月才上路
交通部觀光署原訂今年4月推出平日國旅優惠，包括自由行住宿2晚可獲補助2000元等，由於中央總預算仍卡在立法院，觀光署長陳玉秀今（1/27）表示，如果預算沒通過，將對觀光產業帶來打擊，若真的要延到下個淡季、9月才能實施，「那就太遺憾了」。太報 ・ 1 天前 ・ 3則留言
旅日注意！JR東日本旅客專用鐵路周遊券 這天起全面改版
旅日注意！JR東日本旅客專用鐵路周遊券 這天起全面改版EBC東森新聞 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
花東縱谷交通疏導助您馬到成功！走春旅遊不塞車！
記者蔣謙正/花東報導 今（115）年春節有9天連續假期，交通部觀光署花東縱谷國家風景…中華日報 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
馬年走春好彩頭 大坑步道特色滿點 登頂保證「龍馬」精神
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】迎接115年馬年到來，想好要去哪裡走春討個好彩頭了嗎？特別推薦運動 […]觀傳媒 ・ 1 天前 ・ 發表留言