精選首爾10間特色飯店、民宿推薦！「復古庭園式韓屋、高質感設計飯店」首爾住宿指南一篇搞定 | BAZAAR

PHOTO CREDIT: IG@nuwa_seochon/@uh_suite

誰還沒跟上解封後的旅遊潮！來韓國旅遊除了吃大啖美食、逛潮牌服飾及咖啡廳，飯店的選擇更是不能馬虎，結束豐富的行程後，最需要的就是客房的舒適環境治癒身心。以下整理出10間特色旅店，包含高級飯店、設計感民宿，復古韓屋，心動不如馬上行動，趕緊上網預訂最心儀的飯店吧！

首爾住宿推薦#6：小雪酒店Sohsul Boutique Hotel

PHOTO CREDIT: Sohsul Boutique Hotel

小雪酒店Sohsul Boutique Hotel是位於首爾江南區的網紅酒店，最搶手的房型莫過於Spa & Pool Penthouse，一樓是私人泳池和蒸氣室，二樓是白色極簡風的臥室，採光絕佳，隨手一拍都是時尚大片，更是舉辦派對的不二首選！

PHOTO CREDIT: Sohsul Boutique Hotel

PHOTO CREDIT: Sohsul Boutique Hotel

小雪酒店有多種主題房型，位於頂層的Triple Cinema Penthouse融合電影元素，挑高的三層樓黑白設計，充分展現獨特設計感，迷人之處不只於此，頂樓的半露天按摩浴缸，更是可以把江南夜景盡收眼底。

小雪酒店Sohsul Boutique Hotel住宿資訊

PHOTO CREDIT: Sohsul Boutique Hotel

地址：서울특별시 서초구 반포대로 14길 53

Trip.com線上訂房

Klook線上訂房

Agoda線上訂房

小雪酒店Sohsul Boutique Hotel官網

首爾住宿推薦#7：RYSE, Autograph Collection

PHOTO CREDIT: RYSE, Autograph Collection

隸屬萬豪酒店集團、由眾多設計師攜手打造而成的RYSE，結合藝廊、選品店、咖啡廳、高空酒吧，打造多種風格且極具設計感的「藝術家房型」，坐落於弘大黃金地段，購物、美食、交通都非常方便，可說是以時尚聞名的人氣飯店。

PHOTO CREDIT: RYSE, Autograph Collection

RYSE, Autograph Collection住宿資訊

PHOTO CREDIT: RYSE, Autograph Collection

地址：서울특별시 마포구 양화로 130

Trip.com線上訂房

Klook線上訂房

Agoda線上訂房

RYSE, Autograph Collection官網

首爾住宿推薦#9：Hotel 28 Myeongdong

PHOTO CREDIT: Hotel 28 Myeongdong

以電影主題聞名的明洞28酒店，進入大廳就能感受到復古電影風，工業風的金屬色系，帶來一種沈穩內斂的獨特韻味。客房內也融入電影元素，設備應有盡有，mini bar更是可以免費使用。此外，飯店對面就是知名的「炸雞一條街」，BHC、橋村炸雞通通都有，愛吃宵夜的朋友們有口福了！

