精采走春好去處 觀光署推「臺灣觀光100亮點」

記者古可絜／綜合報導

迎接2026年農曆春節連假，觀光署攜手各縣市政府針對2026至2027年「臺灣觀光100亮點」推出精采走春提案，包含北臺灣淡水漁人碼頭夕照、中臺灣溪頭自然教育園區、南臺灣雲林溪藝文廊、東臺灣瓦拉米步道，以及離島地區員貝嶼等地，邀民眾在馬年新春期間，深度體驗臺灣各地的山海自然與在地人文。

體驗全臺山海、人文魅力

北臺灣的走春行程結合壯闊地質與濃厚人文，包含基隆市以「和平島地質公園」的海蝕奇景搭配「海科館」的知性教育，呈現海港城的海洋魅力；臺北市精選貓空賞花、臺北101觀景、大稻埕走春及北投泡湯等，一次滿足多元體驗。

中臺灣的臺中市迎來福壽山農場浪漫千櫻園及武陵農場櫻花季，燈會亦引進全球超人氣IP「嚕嚕米」現身市區，邀民眾開心打卡；南投縣邀民眾在年節飽食後走進溪頭自然教育園區，透過山林健行、森林瑜伽與茶席體驗，在蓊鬱林木間洗滌身心壓力。

南臺灣的雲林縣可至雲林溪藝文廊帶、金湖休閒農業區，感受藝術與濱海農村的樂趣；嘉義縣市則依託阿里山林業鐵道的歷史感，帶領遊客穿梭山城老街，了解百年林業與鐵道交織的城市記憶。

追求心靈洗滌的旅人可選擇東臺灣，宜蘭縣冬山河的生態綠舟與傳統藝術園區，深度展現常民文化之美；花蓮縣邀走訪七星潭及瓦拉米步道，感受壯麗山海；臺東縣展現海岸與縱谷的雙重魅力，除有三仙臺八拱橋與關山「天后邸家」彩繪稻田等打卡熱點，更結合關山走春市集，讓旅人在慢活步調中深度感受豐沛年味。

離島部分，澎湖縣首推搭船尋訪「員貝嶼」，近距離欣賞大自然鬼斧神工的「百褶裙」玄武岩石柱，感受石筆與墨硯在海天之間交織出的壯麗景觀。

福壽山農場千櫻園及武陵農場櫻花季是中部賞櫻亮點，適合春節期間來趟浪漫之旅。（觀光署提供）

新北市推出自然與產業的對話，從淡水漁人碼頭的夕照，到慈湖的衛兵交接等，各具特色。（觀光署提供）

嘉義縣市依託阿里山林業鐵道的歷史感，帶領遊客穿梭山城老街，了解百年林業與鐵道交織的城市記憶。（觀光署提供）

臺東縣展現海岸與縱谷的雙重魅力，有三仙臺八拱橋與關山「天后邸家」彩繪稻田等打卡熱點。（觀光署提供）

澎湖縣首推搭船尋訪「員貝嶼」，感受石筆與墨硯在海天之間交織出的壯麗景觀。（觀光署提供）