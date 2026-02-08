【精銳勁旅】主官的話：互信互賴將心比心 鞏固整體戰力

記者陳彥陵／專訪

陸軍聯兵586旅砲兵營在歷次戰訓任務中均表現亮眼，展現高度專業素養與精實戰力。「一支能打仗、敢打仗的部隊，絕不是靠口號或威權建立起來的，而是建立在『信任』之上。」營長盛少校表示，團隊力量源自信任，能將每一個個體透過互信互賴的方式緊密連結，進而凝聚穩固力量，也是他領導部隊的基石。

談及部隊領導方針，盛營長指出，身為部隊長要能「以身作則，將心比心」，永遠走在部隊最前面，凡是要求官兵做到的，自己一定率先做到。他認為，領導不是發號施令，而是用行動證明，唯有如此，官兵才會心服口服，願意在關鍵時刻全力以赴。

廣告 廣告

在管理實務方面，盛營長將「信任」毫不保留地交付給每一位官兵。他強調，砲兵營官兵皆具備高度專業素養與責任感，有能力因應各種突發狀況，甚至在戰場上獨立判斷、完成任務。正是這種彼此信任、互相支援的氛圍，才能真正落實「任務式指揮」與「去中心化指管」，讓部隊在瞬息萬變的作戰環境中，即使遇到任何狀況，仍能保持作戰彈性與效率。

「我可以很肯定地說，我的部隊絕對會在關鍵時刻給予敵人致命一擊。」盛營長表示，這份信心來自官兵長期累積的訓練成果與實際任務驗證。586旅砲兵營常年在制度化訓練與穩定管理下，已成為有信仰、有溫度、有戰力的堅實勁旅，他也積極為官兵塑建良好的生活管理與勤務分配紀律，使全體能專注於精進本務，共同承擔守護國家安全的責任。

營長盛少校。（記者陳彥陵攝）