【精銳勁旅】主官的話：制度、關懷並重 塑建專業勁旅

記者謝承宏／專訪

陸軍航空602旅攻擊1作戰隊第2分隊以精準射擊與空武協同見長，展現分隊長李中校「制度與關懷並重」的領導理念。李分隊長認為，推行明確分工與責任制度，讓飛行官依資歷與專長分配任務，並採「資深帶資淺」模式傳承經驗，確保任務依規定安全執行。他強調，只要遵循程序、掌握要領，才能兼顧訓練成效與安全管理，打造高效能航空戰力。

在訓練管理上，李分隊長秉持「信任部屬、充分授權」，讓幹部在安全框架內自由發揮，並就各自專業提出具體意見，不因擔心犯錯而裹足不前。他指出，軍事訓練講求「不斷優化與創新」，唯有在不違反安全規範前提下，透過官兵腦力激盪與實務驗證，持續探索更有效率、更貼近實戰的訓練方式，才能培養臨機應變與作戰自主能力，進一步提升整體任務效能。

除了重視制度化管理外，李分隊長更以實際行動關懷官兵，主動與官兵交流，了解工作近況與生活需求，對於有家庭壓力或身心負擔的弟兄，會傾聽並協調勤務調整，讓官兵能兼顧家庭與任務。他強調，部隊戰力不只是飛機與武器效能，更在於營造一個讓官兵獲得信任與支持、能充分發揮所長的環境。

李分隊長以「制度為骨、關懷為心」，營造兼具紀律與溫度的工作氛圍，使官兵在穩定中不斷精進，展現602旅堅實戰力與專業風範。他堅信，唯有制度與知識並重、讓經驗能代代傳承，部隊戰力才能真正穩固。如今的攻擊1作戰隊2分隊，不僅在實彈射擊、飛行訓練上屢創佳績，更在日常中落實專業紀律與團隊文化，成為602旅最具代表性的航空勁旅之一。

分隊長李中校。（記者謝承宏攝）