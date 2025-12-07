【精銳勁旅】主官的話：持韁式領導 恪遵紀律確保飛安

記者謝承宏／專訪

空運作戰隊隊長童上校憑藉多年飛行經驗與完整的部隊歷練，致力打造一支訓練精實、反應迅速、具高效支援能力的專業隊伍。他指出，任務執行講求專業與團隊默契，無論是國慶展演、聯合演訓，或災害應變任務中，均仰賴平時嚴格訓練與團隊緊密合作，確保任務圓滿達成，展現陸航部隊堅實空中戰力。

在管理理念上，童隊長強調，飛行作業核心就是「安全」，並提出「訓練制度化、程序標準化、執行精準化」3大原則。他指出，所有飛行訓練與任務操作，皆依據標準作業程序、技術通報及技令規範執行，確保每一項程序都按部就班，進一步穩定整體飛行安全與訓練品質。

在部隊運作上，童隊長基於對部屬的信任，採「持韁式」領導風格，充分授權幹部，使各分隊在既有制度下發揮高度自主彈性。他也強調，領導應以身作則，由高階幹部率先維護飛行安全與專業紀律，為官兵樹立良好典範。此外，單位亦定期舉辦家庭日與眷屬聯誼活動，強化官兵與家屬之間的情感連結，形塑兼具溫暖與凝聚力的部隊文化。

展望未來，童隊長表示，空運作戰隊將持續深化CH-47SD運輸直升機在空中運補、水域滲透與高山起降等多元任務的訓練能量，同時鼓勵飛行官強化個人飛行技能，包含全島機場儀器穿降與跨兵科協同支援能力。他期許，全隊在本職學能與專業飛行領域持續精進，穩健完成每一次任務，使單位持續發光發熱，讓CH-47SD運輸直升機的身影成為國人心中堅定、安全的象徵。