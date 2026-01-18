【精銳勁旅】主官的話：時刻與官兵同在 凝聚單位向心

記者林睿奕／專訪

陸軍馬防部北高守備大隊為我國重要防禦屏障，官兵展現高昂士氣，積極精進體能與戰技，充分彰顯保衛疆土決心。大隊長魏上校表示，他時常以「同島一命」理念勉勵官兵，期望藉此凝聚向心，並以站上前線保家衛國為榮，建構官兵自信心與榮譽心，讓他們更加重視自身戰備任務。

魏大隊長指出，由於守備大隊在戰時必須獨立作戰，除須掌握精實戰技外，維繫島上後勤能量亦至關重要，他逐步妥善運用經費，修繕營舍內各項生活設施，並積極籌備北竿、高登、亮島各守備隊的後勤物資，鞏固維保量能，確保守護北疆的重任。

「治軍以誠，崇法務實。」魏大隊長強調，身為單位主官，應秉持無私、言行一致的精神，一切都為部屬著想；他也隨時與官兵站在一起，親自領導各項操演任務，並勤練戰技，與官兵共同面對保家衛國的挑戰。

大隊長魏上校。（記者林睿奕攝）