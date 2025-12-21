【精銳勁旅】分工明確 培養自信與責任感

記者謝承宏／專訪

陸軍航空602旅攻擊1作戰隊第2分隊肩負多樣化任務，從機務維保到飛行操作，從新進培訓到資深領導，單位以制度化管理結合人性化領導，形塑出穩健、高效且具凝聚力的戰鬥團隊，展現陸航部隊專業深度與戰力厚度。

飛行官曾中尉表示，剛由士官轉任軍官、進入飛行崗位時，深刻感受到分隊溝通緊密、分工明確的運作模式。即使在高壓、緊湊的實彈演訓中，每位成員都清楚自身職責與作業流程，協作自然流暢。她坦言，雖然任務壓力不小，但在紀律嚴明、高度效率的部隊環境下成長迅速，也讓她對單位產生深厚歸屬感與榮譽感。

士督長謝佳瑋士官長指出，訓練核心除技能傳授，更重視官兵在實務中建立自信與責任感。每一次機體保養、每一項任務支援，對年輕官兵而言，是體認「我的任務與飛行安全息息相關」的重要歷練。他強調，正是這份對職責的認同與使命感，使分隊在面對高強度任務時，仍能展現高度穩定與團隊凝聚力。

針對機務維保工作，謝佳瑋進一步分享，分隊內部落實標準作業程序，從工具使用、零件檢查到狀況回報，均有明確規範，由資深人員帶領新進人員實作演練，重視在實務中學習與修正。他表示，唯有讓年輕官兵在實務中培養獨立判斷與排除故障能力，才能逐步建立信心與實力，成為未來能獨當一面的維保骨幹，進一步延續與壯大陸航戰力。

飛行官曾中尉。（記者謝承宏攝）

謝佳瑋士官長。（記者謝承宏攝）