【精銳勁旅】戮力戰備 團隊合作遂行作戰

記者陳彥陵／專訪

陸軍聯兵586旅砲兵營常年在扎實訓練與反覆驗證中，將一發發砲彈轉化為可靠戰力。砲1連砲長林伯憲上士指出，砲班就是一個團體，每一個成員都是不可或缺的螺絲，要使一門火砲正常運作，有賴成員之間的默契配合，才能有效發揚砲兵精準火力。

林伯憲指出，砲兵部隊基礎訓練雖然艱辛，但持續反覆操作可加深肌肉記憶，能以更快的速度完成射擊流程。因此在訓練上，通常以熟手帶領新手方式，不厭其煩地講解原則與操作技巧；更重要的是，要以團隊執行程序演練，方能均衡建立砲班實力。

野戰砲手黃立璋上兵表示，紀律可以塑造戰力，單位在日常訓練與裝備保養上均依標準程序執行，目的在於確保人員與裝備隨時保持可用狀態。他更驕傲地表示，連隊曾榮獲國軍模範團體，正是長期落實戰備整備、訓練紀律與團隊合作所累積的成果。

黃立璋也分享，單位在建構戰力同時，也重視官兵生活與勤務平衡，透過完善管理與照顧機制，讓官兵能心無旁騖投入訓練與任務。未來，他將傳承榮耀使命，兢兢業業在各項實務工作上，為守護國家安全貢獻己力。

砲1連砲長林伯憲上士（右）、野戰砲手黃立璋上兵。（記者陳彥陵攝）