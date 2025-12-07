【精銳勁旅】精益求精 團隊齊心力求完美

記者謝承宏／專訪

在任務執行的每一刻，當直升機翱翔天際、旗幟迎風展開，展現的從來不只是操作技術，更象徵陸航部隊長年累積的團隊默契與專業素養。空運作戰隊分隊長林中校表示，無論是國慶展演、戰備操演，或是災害應變等任務，每一次的出勤，都是對專業與默契的考驗。他強調，唯有平時反覆訓練與團隊合作，才能在任務中從容應對，順利完成。

林分隊長分享，在不同任務的歷練中，他深刻體會到「穩定」是帶領部隊最關鍵的核心價值。飛行中若遇突發狀況，機長第一步要先讓自己穩住，才能穩住整個機組，進而帶領大家完成任務。他也特別強調單位精神標語「精益求精」，正如空運隊徽上「ABOVE THE BEST」內涵，期許所有同仁持續精進本職學能，不斷提升應變能力，面對各式任務均能展現最堅實戰力與穩健態度。

運輸作業士常承佑上士表示，自民國108年起即投身國慶展演工作，從學習者到擔任小組長，始終將「安全與專業」視為首要原則。他分享，經年累月的經驗累積，讓吊掛技術不斷優化，包含改良吊掛系統、調整摺旗方式，提升國旗順利展開的成功率，亦能降低人員負擔與風險。

常承佑指出，吊掛作業團隊由5人組成，雖然任務時間短暫，卻要求高度協調與精準執行。為防止旗幟在升空時被下行氣流捲入機件，成員之間必須培養絕佳默契，並與飛行組保持緊密配合，才能在國旗冉冉升起的那一刻，呈現出最完美的國慶畫面。他也回憶，過去多次與同仁共同面對突發狀況，無論是裝備故障或天候驟變，大家總能即時協調、迅速應對，展現出陸航部隊強韌的執行力。