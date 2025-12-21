【精銳勁旅】航空602旅攻擊1作戰隊第2分隊精準打擊 發揚陸航戰力

記者謝承宏／專題報導

隸屬陸軍航空特戰指揮部的航空602旅攻擊1作戰隊第2分隊，歷年來肩負多樣化飛行與戰備任務，為陸航戰力中不可或缺的中堅部隊。該分隊年度完成多項重要任務，包括三軍聯合精準飛彈射擊、基地戰力評鑑訓練、空用武器實彈射擊與三軍聯合火力實彈測考，任務頻繁、節奏緊湊，但在每一次操演中均表現出色，成績斐然，展現高度穩定戰力與任務達成率。

跨區增援 快速支援應變

該分隊平時編組戰鬥隊，執行作戰區各項應變制變任務；戰時則隨戰備等級提升，遂行國土防衛作戰。年度「漢光演習」期間，則完成跨區兵力與裝備機動部署、支援飛行演練等實兵課目，展現彈性編組與快速投用的高機動能量。

今年7月基地訓練中，單位整體表現優異。背後關鍵在於幹部於任務前，即與全體官兵充分溝通訓練內容與執行目標，不僅明確說明任務重要性與預期成果，更強調個人表現與整體成績息息相關。透過事前凝聚共識，使全分隊形成「共同完成挑戰」的目標，不僅提升官兵對任務參與度，也激發對成績與表現的榮譽感，最終轉化為具體成果。

戰技精湛 展現勤訓成果

在年度「精準飛彈射擊」、「空用武器基礎射擊」中，飛行官駕駛AH-1W攻擊直升機，完成地獄火與響尾蛇飛彈及20公厘機砲等實彈射擊任務，均取得優異成績，展現精準打擊效能。實彈射擊任務不僅考驗射擊技術與飛操能力，也仰賴地勤團隊在機體檢查、武器掛載與油料檢測等環節的確實，展現飛行與地勤人員間高度默契與信任。

為提供地面部隊空中火力支援，在歷次「三軍聯合火力實彈測考」中，也能看見該分隊官兵支援投入作戰的身影。該分隊派遣AH-1W攻擊直升機，依課目射擊2.75吋海神火箭、20公厘機砲等，在短時間內完成射擊，精準命中目標區，展現平日訓練成果與精準飛操能力。

扎實訓練 嚴塑良好體魄

在繁重任務負荷下，分隊格外重視人員體能與基礎戰力的扎實培養。在年度基地訓練中，各項測驗皆以高合格率與整體優異成績圓滿完成，顯示分隊具備良好體能素質。這不僅是官兵執行長時間任務與快速反應的基本條件，更反映出單位在訓練管理上的高標準與嚴格要求。

602旅攻1隊2分隊無論在作戰任務執行、技術能力養成、組織文化建立，乃至體能素質與訓練效能上，皆展現出高度整合與穩定。無論面對空中任務、跨區增援或精準打擊課目，展現陸航部隊堅實戰力。

602旅攻1隊2分隊在面對空中任務、跨區支援，抑或精準打擊課目，皆展現專業職能與團隊默契。（記者謝承宏攝）

武器組官兵在飛安督導官督導下，完成彈藥掛載及各項射擊前整備。（記者謝承宏攝）

602旅攻1隊2分隊參加114年精準飛彈射擊，有效驗證飛行姿態穩定度與目標追鎖效能，發揚精準打擊能量。（本報資料照片）

602旅攻1隊2分隊演練AH-1W攻擊直升機裝載「2.75吋海神火箭」。（本報資料照片）

官兵在飛行前仔細觀察油品是否混入水分或雜質，確保飛機引擎運轉穩定。（記者謝承宏攝）

地勤人員天未破曉即至停機坪，逐架檢查飛機各項關鍵系統。（記者謝承宏攝）