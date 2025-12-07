【精銳勁旅】陸航飛訓部空運作戰隊運輸支援 全方位守護

記者謝承宏／專題報導

隸屬陸軍航特部飛行訓練指揮部的空中運輸直升機作戰隊，專責執行空中運輸、特種作戰支援與災害防救等任務，是地面部隊重要的空中支援力量。所屬CH-47SD運輸直升機具備高載重與機動性能，不僅能執行平時的油料運補、災害救援與國慶典禮展演，戰時更擔任空中運補、人員疏遷與空中突擊等任務，為三軍提供關鍵運輸支援，為我國不可或缺的重要戰力。

快速機動 肩負多元任務

空運作戰隊前身為航指部空中運輸分隊，隸屬前陸軍特戰司令部。成立於民國74年，歷經多次組織改編與換裝，於92年正式換裝CH-47SD運輸直升機後，編成現行戰力架構，分駐龍潭、新社與歸仁等3處基地，能依任務快速機動，有效支援各地區遂行任務，協助前線單位維持作戰持續力。面對多元化任務樣態，單位持續強化全天候、全地形及跨域作戰能力，成為空中堅實可靠的力量。

CH-47SD運輸直升機具備強大的內載與機外吊掛能力，機艙內不僅可直接搭載人員與輜重，亦可實施飛彈、火砲及水袋吊掛作業；每逢國慶，執行國旗吊掛任務時，更顯其強大負重與穩定性能。從吊掛裝置測試、重量平衡校準，到機工長與飛行員間的密切配合，皆展現出飛行團隊的高度默契與精準技術。

此外，空運作戰隊亦可配合特戰官兵執行水域滲透及各項應變任務，藉由CH-47SD的艙門與吊掛裝置，能在湖泊或近岸水域空投小艇，協助部隊迅速展開滲透作戰，達成匿蹤與隱蔽效果。該機型也具備高原起降能力，多次完成高海拔吊掛與物資運補訓練，展現在嚴苛環境條件下仍具備優異性能。

馳援救災 國人堅實後盾

每當災害發生，空運作戰隊總在第一時間投入救援。今年「樺加沙」颱風重創花蓮，該隊飛行官克服天候不穩與地形險峻，搭載特戰人員與生命探測設備深入災區，執行搜救與空投物資任務，體現軍民一心、全力救災的精神。同時，該隊也常肩負「空中救火隊」角色，面對森林大火迅速完成偵察與航線規劃，吊掛水袋投放精準，成功壓制火勢蔓延。即便面對突發狀況與任務壓力，官兵仍沉著應對、專業執行，是國人心中堅實可靠的空中後盾。

值得一提的是，每逢雙十國慶，由CH-47SD運輸直升機執行的國旗吊掛任務，更是全國矚目的空中焦點。當巨幅國旗懸掛於機腹，飛越總統府上空，不僅象徵國家尊嚴與榮耀，更呈現出官兵長時間反覆試飛、吊掛演練與安全檢查的成果。空運作戰隊官兵以嚴謹態度與精準操作，確保國旗迎風高揚、順利升空，展現陸航部隊高度專業與穩健的任務執行力，也讓全國民眾見證陸航官兵在背後默默付出的光榮身影。