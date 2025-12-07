【精銳勁旅】陸航飛訓部空運作戰隊運輸支援 全方位守護
記者謝承宏／專題報導
隸屬陸軍航特部飛行訓練指揮部的空中運輸直升機作戰隊，專責執行空中運輸、特種作戰支援與災害防救等任務，是地面部隊重要的空中支援力量。所屬CH-47SD運輸直升機具備高載重與機動性能，不僅能執行平時的油料運補、災害救援與國慶典禮展演，戰時更擔任空中運補、人員疏遷與空中突擊等任務，為三軍提供關鍵運輸支援，為我國不可或缺的重要戰力。
快速機動 肩負多元任務
空運作戰隊前身為航指部空中運輸分隊，隸屬前陸軍特戰司令部。成立於民國74年，歷經多次組織改編與換裝，於92年正式換裝CH-47SD運輸直升機後，編成現行戰力架構，分駐龍潭、新社與歸仁等3處基地，能依任務快速機動，有效支援各地區遂行任務，協助前線單位維持作戰持續力。面對多元化任務樣態，單位持續強化全天候、全地形及跨域作戰能力，成為空中堅實可靠的力量。
CH-47SD運輸直升機具備強大的內載與機外吊掛能力，機艙內不僅可直接搭載人員與輜重，亦可實施飛彈、火砲及水袋吊掛作業；每逢國慶，執行國旗吊掛任務時，更顯其強大負重與穩定性能。從吊掛裝置測試、重量平衡校準，到機工長與飛行員間的密切配合，皆展現出飛行團隊的高度默契與精準技術。
此外，空運作戰隊亦可配合特戰官兵執行水域滲透及各項應變任務，藉由CH-47SD的艙門與吊掛裝置，能在湖泊或近岸水域空投小艇，協助部隊迅速展開滲透作戰，達成匿蹤與隱蔽效果。該機型也具備高原起降能力，多次完成高海拔吊掛與物資運補訓練，展現在嚴苛環境條件下仍具備優異性能。
馳援救災 國人堅實後盾
每當災害發生，空運作戰隊總在第一時間投入救援。今年「樺加沙」颱風重創花蓮，該隊飛行官克服天候不穩與地形險峻，搭載特戰人員與生命探測設備深入災區，執行搜救與空投物資任務，體現軍民一心、全力救災的精神。同時，該隊也常肩負「空中救火隊」角色，面對森林大火迅速完成偵察與航線規劃，吊掛水袋投放精準，成功壓制火勢蔓延。即便面對突發狀況與任務壓力，官兵仍沉著應對、專業執行，是國人心中堅實可靠的空中後盾。
值得一提的是，每逢雙十國慶，由CH-47SD運輸直升機執行的國旗吊掛任務，更是全國矚目的空中焦點。當巨幅國旗懸掛於機腹，飛越總統府上空，不僅象徵國家尊嚴與榮耀，更呈現出官兵長時間反覆試飛、吊掛演練與安全檢查的成果。空運作戰隊官兵以嚴謹態度與精準操作，確保國旗迎風高揚、順利升空，展現陸航部隊高度專業與穩健的任務執行力，也讓全國民眾見證陸航官兵在背後默默付出的光榮身影。
其他人也在看
美國安戰略提台灣8次！綠委：印太核心支點
[NOWnews今日新聞]美國白宮公布美國總統川普第二任期的首份《國家安全戰略》（NSS），其中「台灣」被提及多達8次，無論在戰略、科技、軍事與供應鏈層面，皆被視為不可替代的重要夥伴。民進黨立委王定宇...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 9
川普新版《國安戰略》高度重視台灣！要求日韓「調漲軍費」、明確將「防衛台灣」列為印太戰略最優先課題！
新版《國家安全戰略》，指出維持軍事優勢、避免台海爆發衝突，是美國印太政策最重要任務，美方將打造能在第一島鏈「任何地點」阻止侵略的軍力...放言 Fount Media ・ 1 天前 ・ 1
中共空飄氣球飛越台灣上空 國防部預告火箭這天經過ADIZ
國防部今天（7日）上午公布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」，偵獲共機2架次、共艦7艘擾台，1顆空飄氣球還飛越台灣本島上空。 國防部指出昨天早上6時至今天早上6時，偵獲共機2架次、共艦7艘，持續中廣新聞網 ・ 11 小時前 ・ 7
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 606
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 37
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 13 小時前 ・ 7
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 172
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 2 天前 ・ 101
他直擊成田機場「辱華現場」！台灣國旗壓中國上 笑翻：日本人壓不住了
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。中日台關係也引發關注，就有網友近日到成田機場，發現台灣國旗與中國國旗並列，笑翻稱是「最新辱華現場」。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 330
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 18 小時前 ・ 31
賴清德曝民進黨沒改國號原因！網炸鍋轟：幹話王
總統賴清德昨日表示，民主前輩雷震曾希望國號改成「中華台灣民主國」，但民進黨沒有這樣做，因為「中華民國」這個名字，有助於團結，這名字是寫在《憲法》裡。賴清德此話一出，引發網友熱議。中天新聞網 ・ 13 小時前 ・ 467
香港視后佘詩曼已立遺囑分配資產！感嘆賺錢辛苦不願浪費
憑藉《新聞女王》系列再創事業高峰的香港三料視后佘詩曼，近日受訪時首度透露已立好遺囑，將按照個人意願分配累積多年的龐大資產。現年50歲的她坦言，經歷多位至親與前輩離世後，對生命有了更深刻的體悟。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2
柯文哲直播開炮賴清德「通匪」 郭正亮點評感嘆：頭腦比賴清楚太多
台灣民眾黨前主席柯文哲與現任主席黃國昌4日晚間於YouTube直播達5萬人同時收看，其中談及總統賴清德4日接受《紐約時報》專訪時稱台灣很樂意幫助中國解決各項經濟問題，柯文哲對此表示「「通匪！國安法！控告賴清德通匪。」談及2026年地方公職人員選舉藍白合，柯文哲則表示「只要規則清楚就好，不要再像2024每天把戲很多，也不要再讓分，那個讓3%、6%，那實在太好笑......風傳媒 ・ 11 小時前 ・ 146
這群人尼克無預警宣布賣房！曾「死都不想離開」 曝重大改變原因
百萬YouTuber團體「這群人」成員尼克與太太Ashly（陳君原）婚後育有一女Aria，並經營家庭頻道「尼克&ASHLY」。夫妻倆昨（6日）無預警在影片中宣布將出售目前的家，讓粉絲相當震驚，Ashly也坦言：「計畫趕不上變化。」透露雖然這間房子承載許多生活願景，但近期生活出現巨變，只能做出新的決定。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 46
「天天吃1蔬菜」60歲婦癌症10年沒復發！腎癌醫驚：泌尿道感染也沒了
十字花科蔬菜因具備抗氧化、抗發炎、促進排毒等效果，長年被視為具有抗癌潛力的「超級蔬菜」。腎臟科醫師洪永祥近日在健康節目中分享一名實際案例：一位60歲婦人罹患腎細胞癌第一期，接受手術後長期把十字花科蔬菜當成日常保養重點，結果不但 10年零復發，連困擾多年的泌尿道感染也大幅減少。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 5
台北一處景點成日本高中生最愛 畢旅團蜂擁朝聖！撐傘排隊也要逛
台北一直是國際旅人造訪台灣的首選城市，無論是台北101的摩天身影，還是西門町的潮流魅力，都匯聚了來自世界各地的觀光客。不過，最近有網友在大稻埕區見證一股意想不到的熱潮，不少日本遊客造訪霞海城隍廟，其中不乏青春洋溢的高中生。即使細雨綿綿，學生們依舊撐傘排隊，只體驗月老的靈驗。這番景象讓原PO大感意外，原來霞海城隍廟已經晉升為日本高中畢旅的超人氣景點，這篇分享迅速引爆1.8萬人點閱、熱議。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 31
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
愛吃麵包怕血糖飆高！中醫師曝搭配「這一物」 血糖高峰竟降30%
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導剛出爐的麵包散發香甜香氣，隨著烘培市場升溫，社會上掀起一股麵包熱潮，但背後隱藏巨大的熱量炸彈，消費者擔心攝取過...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
朱孝天「被退出」F4 大陸妻心疼首回應：他瘦了15公斤
由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」先前在五月天大巨蛋演唱會復出，昨(5日)五月天阿信公開全新單曲MV〈恆星不忘Forever Forever〉，由周杰倫作曲、阿信作詞，MV中可見「F4-1」確定獨漏朱孝天，引發許多討論。而朱孝天的大陸妻子韓雯雯昨也在直播中表示，很心疼老公為此瘦身15公斤，這段時間外界對他有許多抹黑，希望大家別再攻擊或傷害朱孝天。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 57