【精銳勁旅】陸軍聯兵586旅砲兵營精準打擊 熾盛火力制敵

記者陳彥陵／專題報導

在國軍整體防衛作戰體系中，砲兵始終是左右戰局的重要關鍵戰力。陸軍聯合兵種第586旅砲兵營，長年擔任中部地區火力支援核心，為第5作戰區不可或缺的火協樞紐。官兵以精實訓練為基礎，藉由演訓驗測，淬鍊砲兵火力，堅守中部地區防線，為鞏固臺海和平穩定不可或缺的一環。

戰力精良 建構堅實防線

聯兵586旅前身為民國69年於臺中編成之「陸軍獨立第86旅」，下轄裝甲混合砲兵營；88年因應「精實案」組織調整，陸軍獨立第86旅改編為「陸軍裝甲第586旅」，原裝砲營改為砲兵營；今年1月，因應作戰環境及構想，改編為聯合兵種第586旅。其中，砲兵營配賦M109A2自走砲車，具備優異機動性能與強大火力，除能執行火力支援外，更是摧毀敵方軟、硬性目標和殺傷有生力量的戰力。

586旅砲兵營平時協力旅部執行中部地區戰備訓練，強化部隊即時應變能力，也投入中部地區重要目標防護與災害防救等任務；戰時，則轉換為中部防衛作戰的重要打擊力量，依作戰構想對敵實施火力支援，透過熾盛而精準的火力，遲滯、削弱進犯敵軍行動，提供作戰區各部隊有利作戰條件，為支持及鞏固中部地區防線之堅實力量。

演訓測考 驗證聯戰效能

為確保戰力不墜，586旅砲兵營戰訓全年無休、火力全開，官兵每年均須接連完成兵科基地訓練、三軍聯合火力實彈測考，以及重砲保養射擊等多項重大任務。在基地訓練中，全面檢視「射指、測量、觀測、通信、砲操」等5大專業能力；另為符合實戰化訓練要求，也須實施夜間射擊訓練，除視野侷限外，更考驗官兵在壓力下維持精準度的能力。

測考中，則與海、空軍以及陸航、裝甲、機步等兵種緊密配合，實際驗證聯合作戰體系下的火力支援效能；重砲射擊與保養任務，則是年度重大任務之一，要求官兵在高度專業與安全紀律下，確保火砲於關鍵時刻能即刻投入作戰，每一項訓練都是對586旅砲兵營戰力的嚴格驗證。

制度化訓練 厚植防衛能量

在系統性訓練下，586旅砲兵營將戰訓本務視為最高準則，曾榮獲110年三軍聯合作戰訓練測考績優單位；所屬砲3連也在114年基地訓練中奪得績優連隊；這些榮譽不僅是對單位在戰術運用上的肯定，也彰顯官兵在執行專業本務的高度標準，展現上下齊一、固若磐石的防衛能量。

從平時戰備整備到戰時火力支援，586旅砲兵營透過高強度、制度化訓練，持續累積並傳承實務經驗，確保部隊在各項狀況下都能迅速反應、有效遂行任務。秉持「首發即命中」精神，藉由每一次射擊訓練與演訓驗證，檢驗作戰程序與專業職能，也讓官兵在反覆磨合中建立穩定操作默契，使砲兵火力能在關鍵時刻精確、快速遂行打擊，支援主戰部隊作戰；正是這樣的專業態度與扎實訓練，使586旅砲兵營成為中部防衛作戰體系中穩定而可靠的火力樞紐。

為確保戰力不墜，586旅砲兵營每年均須完成兵科基地訓練、重砲保養射擊等多項重大任務。（本報資料照片）

除訓練外，單位也相當重視火砲保養，確保裝備妥善，以隨時備戰。（記者陳彥陵攝）

586旅砲兵營擔綱中部地區火力樞紐，在各項戰訓任務上均能圓滿達成任務。（記者陳彥陵攝）

在基地鑑測中，陣地指揮官向各砲班進行射向賦予，並由砲班成員依諸元參數實施射向校正。（本報資料照片）

在基地測驗實彈射擊前，官兵謹慎地結合信管，確保射擊任務安全。（本報資料照片）

基地營教練實彈射擊訓練，整合「射、測、觀、通、砲」5大專長聯合操作，展現高度專業素養。（本報資料照片）