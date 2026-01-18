【精銳勁旅】馬防部北高守備大隊同島一命 鎮守國之北疆

記者林睿奕／專題報導

「一柱擎天，捍衛北疆！」陸軍馬祖防衛指揮部北高守備大隊主要駐守於北竿、高登及亮島，是串聯馬祖與東引地區防務的中堅力量。官兵平時勤訓精練戰技，熟稔島上錯綜複雜的海防據點與戰備坑道，全方位靈活部署島嶼各處，時刻防範敵登島企圖，儘管防區廣闊，官兵仍堅守崗位，秉持「獨立作戰，堅持到底」信念，持續捍衛自由民主價值。

北高守備大隊防衛任務沿革可追溯至民國38年，福建省海上保安第1中隊登陸北竿與高登建立防務，40年，反共救國軍突擊中隊夜間登陸亮島並升起國旗，正式將亮島納入馬祖防線，確立北高防務範圍。其後歷經多次組織調整，於103年精粹案中定名為「北高守備大隊」沿用至今。

駐守國防前線 定期操演淬鍊戰力

北高守備大隊防務範圍，坐落於馬祖列島中心位置，有效串聯東引地區，形成扼守臺灣海峽北端與福建沿海的重要屏障。其中，高登島為我國最靠近中國大陸之領土，具高度戰略價值，加上擁有馬祖第一高峰壁山，具備絕佳監測視野，島小山高的特性，也造就了易守難攻的地形。

島上官兵平時藉由戰備偵巡與據點換防，熟悉隱藏在島內各處的據點、戰備坑道，讓官兵得以靈活部署防衛，更在每月進行輕兵器射擊訓練，鍛鍊基礎戰技，並在每季配合馬防部執行雲台操演，透由作戰想定，在島嶼各處據點進行火砲、武器射擊，除磨練官兵臨戰應處作為，同時也有效驗證防衛作戰構想，奠定馬祖地區防務工作基礎。

此外，北高守備大隊步兵連在去年更榮獲陸軍模範團體殊榮，除在年度體能鑑測上合格率達85%外，單位各項工作評比均取得卓越成效，執行年度漢光演習、雲台操演及基地訓練更是獲得績優表現，不僅展現平時勤訓精練成果，更彰顯外島部隊「同島一命」的高昂士氣。

海上運補演練 厚植後勤支援能量

值得一提的是，北竿島上擁有馬祖地區首座機場，物資運補相對較為便利，但官兵仍會定期配合海軍進行海上運補作業，運用LST補給艦、LCU登陸艇實施運補演練，藉此訓練戰時面對空運停擺的狀況下，仍可依靠海運方式維繫島上後勤補給。而位在北竿西方與東北方的高登與亮島，僅能透過每2週的船班進行運補，且官兵僅能徒手進行物資運補，其中推動重達200公斤的油桶上山更是必須學習的技能，官兵會採3人1組方式，合力將油桶推上登島的好漢坡，並儲放至儲油坑道中，而這些油料則是用於驅動島上的發電機與車輛使用，可說是全島運作關鍵。面對後勤補給受限的艱苦環境，高登及亮島上官兵更練就一手精湛的修護技術，無論是防衛作戰所需的武器、車輛，或是維繫日常生活的發電設備、炊事器具，都可透過他們的巧手進行維修或保養，使島嶼後勤能量足以持續擔負守護家園責任。

北高守備大隊官兵憑藉遍布全島的陣地，發揚強大火力，堅守我國北疆。（記者林睿奕攝）

北高守備大隊堅守「同島一命，死裡求生」信念，串起馬祖各島的防務，建立起有如鋼鐵長城般的海上島嶼防線。（記者林睿奕攝）

官兵運用眾多坑道，即時馳援各據點，保衛我國北疆。（記者林睿奕攝）

北高守備大隊透過定期演訓，強化整體戰力。（本報資料照片）

官兵積極訓練戰技，展現高昂士氣。（記者林睿奕攝）

官兵熟練操作各項武器裝備，戮力戰訓本務，守護疆土。（記者林睿奕攝）