【精銳勁旅】體認國防戰略重要 守護民主自由

記者林睿奕／專訪

北高守備大隊步兵連於去年榮獲陸軍模範團體，充分展現精湛戰技與衛國決心，其中，方浩中下士、方庭上兵這對「兄妹檔」，選擇共赴前線，彼此砥礪，誓做守護家園的堅實後盾。

身為兄長的步槍士方浩中表示，作為北竿島上負責各海防據點防務的步兵連成員，必須熟悉各據點位置，並熟知遍布全島的坑道與戰備道，才能即時分赴不同方向遂行作戰。由於北竿島上地形崎嶇，須具備良好體能，方能在島上穿梭自如，因此他會利用體能訓練時間，與同袍一起跑山路，藉此鍛鍊體力，勝任步兵連各項任務。

方浩中指出，自入伍以來即選擇在北竿服務，迄今已服役5年，對於北竿相當熟悉，而當妹妹提出想要從軍的想法時，他便推薦其來到外島服役，並主動積極教導妹妹各項戰技，協助其掌握各項武器操作技巧，使兄妹倆成為連隊不可或缺的戰力。

步槍兵方庭進一步指出，來到北竿服役2年，逐漸認識到馬祖地區對於我國國防戰略的重要性，更深刻體認到自身就站在守護民主自由的最前線。如今北竿就像她第2個家鄉，她將持續與哥哥一同攜手站在國家的最前線，守護他們熱愛的家園。

方浩中下士（左）、方庭上兵。（記者林睿奕攝）