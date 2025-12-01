精銳建設攜手米可吉他 用音樂為孩子種下希望

▲精銳建設邀請米可吉他「2025許願樹」演出。

【記者 郭夢迪／台北 報導】當音符落在孩子的笑聲裡，願望就有了翅膀。由精銳建設發起的「2025許願樹│樂光童行•藝起逐夢」計劃，從10月21日台中復興國小起跑，再延伸至龍津國小與龍津國中，邀請米可吉他室內樂團共同參與。這項行動是一場藝術教育的實踐，也是一份長達三十年的社會溫度的延續。

米可吉他以音樂響應精銳建設的教育願景

在「精銳許願樹計劃」首站的復興國小，米可吉他帶來古典吉他、烏克麗麗、木箱鼓與歌唱體驗課程，讓非山非市的學童們親手觸摸音樂的溫度。

這場互動式的教學活動，讓孩子從欣賞轉為參與，也讓藝術不再遙遠。復興國小以深厚的音樂教育底蘊著稱，全校學生皆能看懂五線譜，設有陶笛、烏克麗麗及木箱鼓社團，是少數擁有完整音樂課程的學校。

米可吉他創辦人趙柏群表示：「感謝精銳建設邀請我們成為這份美好計畫的一部分，願音樂成為孩子們心中溫柔的力量，陪他們一起成長。」他說，表演與教學只是起點，更希望藉由這樣的機會，讓音樂在孩子心中萌芽，成為一生的陪伴。

精銳建設三十年的堅持：用美感與情感回饋社會

成立近三十年的精銳建設，以「質感、美感、情感」為品牌核心，從七期豪墅到豪宅領域，長年推動「綠美宅」理念，讓建築承載了居住功能，也能成為生活的風景。精銳深信，建築不止於擘劃城市，也締造了人的希望與連結。

▲米可吉他將古典吉他與烏克麗麗的溫度帶進教室。

在偏鄉送暖的行動中，精銳從物資捐贈走向心靈陪伴，理解「物資的幫助僅僅一時，陪伴與啟蒙，才是孩子們一生最好的禮物」。因此透過「許願樹計劃」，攜手米可吉他將藝術的種子播進校園。活動結束後，米可吉他也將贈送三校共十五把烏克麗麗，延續音樂教育的精神，讓孩子們能在旋律中找到自信與夢想。

在這場由企業、藝術家與學校共同譜寫的行動裡，建築的堅實與音樂的柔軟交織成一首溫暖的詩。米可吉他感謝精銳建設之邀請，共同用三十年的堅持，證明美好不只存在於建築，也能以音樂綻放在孩子的笑容裡。（照片／米可吉他室內樂團提供）